ترامب يتوعد تجار المخدرات في المكسيك بـ"الاغتيال"

دونالد ترامب يتوعد تجار المخدرات في المكسيك.. "سأرسل قوات خاصة لاغتيالكم إذا أعيد انتخابي".

الرئيس السابق والمرشح الحالي أعرب عن فكرة إرسال هذه القوات إلى مستشاري حملته، بدعم أو من دون دعم الحكومة المكسيكية.

القوات الخاصة هذه، وفق وسائل إعلام أمريكية، تهدف إلى قتل زعماء عصابات المخدرات الرئيسة في المكسيك، إذ سيأمر البنتاغون باستخدام القوات الخاصة وغيرها من الإجراءات العلنية والسرية لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالعصابات؛ بهدف تحقيق أحد وعود حملته وهو إعلان الحرب على العصابات المكسيكية.

الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، اقترح تصنيف جماعات تهريب المخدرات على أنها إرهابية، وهي فكرة طرحها أيضا مشرعون من الحزب في الكونجرس، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس المكسيكي هذه المقترحات، متهمًا إياها بأنها استراتيجية دعائية من قبل السياسيين المحافظين.

وكان ترامب قد طالب في عام 2022 بإنزال عقوبة الإعدام على تجار المخدرات في الولايات المتحدة؛ لمكافحة إدمان المواد المخدرة كمسكن للآلام الذي انتشر إلى حد وبائي.