معارضو الملكية.. الوجه الآخر لحفل تتويج الملك تشارلز

ليس ملكي.. مئات المتظاهرين يتجمعون في العاصمة البريطانية لندن للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.

المحتجون ارتدوا قمصانا صفراء ورفعوا لافتات كُتب على بعضها عبارة "ليس ملكي".

احتجاجات أخرى شهدتها مدينتا جلاسكو باسكتلندا وكارديف في ويلز ورفعت خلالها لافتات كتب عليها "ألغوا الملكية، أطعموا الناس".

وتحدث كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا وقارنوها بمظاهر البذخ والترف التي واكبت حفل التتويج.

الشرطة البريطانية ألقت القبض على جراهام سميث، زعيم جماعة ريبابليك المناهضة للملكية، و51 آخرين أرادوا عرقلة موكب تتويج الملك تشارلز.