أول تعليق من أحمد حلمي على كسبه الأموال من المراهنات (فيديو)
سخر الفنان المصري أحمد حلمي من الفيديو الذي انتشر له ويظهر فيه وكأنه يدعو الجمهور إلى المشاركة في منصة إلكترونية لكسب الأموال من المراهنات.
وقال حلمي في فيديو بثه عبر حسابه على موقع " إنستجرام" في أول تعليق له كرد على الفيديو المعني: "يخرب بيت الـ AI على بيت إللي اخترعوه"، في إشارة إلى استخدام تقنية الذكاء الصناعي في فبركة الفيديو.
وتابع مستشهدًا بمقطع من أغنية "سيرة الحب" لأم كلثوم: "ياما عيون شاغلوني لكن ولا شغلوني".
واستنكر النجم الكوميدي تصديق البعض للفيديو واقتناعهم بتورطه في ممارسات من هذا النوع، مستغربًا كيف لم يلحظوا أن الفيديو يعتمد على تركيب الصوت مع الصورة عبر طريقة الدوبلاج.
وكانت منصة "1XEBT" قد قامت، مؤخرًا، ببث عدد من الإعلانات الممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مقاطع فيديو لعدد من المشاهير أبرزهم نجم الكرة محمد صلاح، وأحمد عيد، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يظهرون فيها بأصوات تتطابق مع أصواتهم، للترويج للمنصة.
وقدم أحد المحامين بلاغًا ضد المنصة يتهم المسؤولين عنها بـ"التلاعب والاحتيال" وإثارة الغضب لدى رواد مواقع التواصل.
ويجرّم قانون العقوبات المصري عمل مثل هذه المنصات، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات.