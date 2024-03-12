إصابة الإعلامي عمرو الليثي أثناء تصوير "واحد من الناس"

أصيب الإعلامي المصري عمرو الليثي بكدمات متفرقة في جسده إثر وقوعه في حفرة أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه المعروف "واحد من الناس".

وقالت وسائل إعلام محلية مصرية إن الليثي نقل الى إحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة عقب الحادث.

وتسبب وقوع الإعلامي في الحفرة بكدمات متفرقة في جسده، لكن حالته جيدة ومن المقرر خروجه من المستشفى خلال ساعات بعد إجراء الفحوصات والأشعة للتأكد من عدم وجود كسور.

وجرت الواقعة خلال تصوير حلقة مع العمال ضمن حلقات برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة الحياة المصرية.

ويقدم الإعلامي عمرو الليثي برنامج "واحد من الناس" بشكل مختلف خلال شهر رمضان الحالي، إذ تنقسم الحلقة إلى فقرتين رئيسيتين، الأولى تتضمن جولات في شوارع مصر للتعرف على قصص الناس العاديين، الذين يعملون بلا كلل أو ملل في شهر الصوم، بينما يقوم الليثي خلال الفقرة الثانية برحلة عبر محافظات البلاد لمقابلة أهلها، ومحاولة مساعدتهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم من خلال تقديم هدايا تعبر عن تقدير البرنامج لعملهم وجهودهم.