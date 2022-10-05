أوكرانيا تنضم رسميا لملف ترشيح إسبانيا والبرتغال لاحتضان كأس العالم 2030

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، انضمام أوكرانيا إلى إسبانيا والبرتغال، في الملف الذي سيقدم من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2030، في إطار الدعم مع الظروف العسكرية التي تمر بها الدولة.

تأتي تلك الخطوة في ظل تعرض أوكرانيا لواحدة من أكبر أزماتها في العصر الحديث بسبب الاجتياح العسكري الروسي لأراضيها.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، يوم الأربعاء، أنه حصل على موافقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإشراك أوكرانيا إلى جانبهم مع البرتغال في ملف استضافة كأس العالم 2030.

وكانت صحيفة "التايمز"، ذكرت أمس، أنه من المُقرر أن تكون أوكرانيا مع العرض المشترك لإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.

وأضافت الصحيفة، أن هناك ‏3 ملفات تقدمت بطلب الاستضافة لكأس العالم 2030، الملف الأول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي، الملف الثاني إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، والملف الثالث السعودية ومصر واليونان.