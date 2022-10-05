أوكرانيا تنضم رسميا لملف ترشيح إسبانيا والبرتغال لاحتضان كأس العالم 2030
أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، انضمام أوكرانيا إلى إسبانيا والبرتغال، في الملف الذي سيقدم من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2030، في إطار الدعم مع الظروف العسكرية التي تمر بها الدولة.
تأتي تلك الخطوة في ظل تعرض أوكرانيا لواحدة من أكبر أزماتها في العصر الحديث بسبب الاجتياح العسكري الروسي لأراضيها.
وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، يوم الأربعاء، أنه حصل على موافقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإشراك أوكرانيا إلى جانبهم مع البرتغال في ملف استضافة كأس العالم 2030.
وكانت صحيفة "التايمز"، ذكرت أمس، أنه من المُقرر أن تكون أوكرانيا مع العرض المشترك لإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.
وأضافت الصحيفة، أن هناك 3 ملفات تقدمت بطلب الاستضافة لكأس العالم 2030، الملف الأول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي، الملف الثاني إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، والملف الثالث السعودية ومصر واليونان.
ووفقا للصحيفة، ستستضيف أوكرانيا، التي تخوض حاليا حربا مع روسيا، إحدى مجموعات المونديال.
ويأتي الاقتراح، بحسب الصحيفة، من منطلق فكرة أن كرة القدم يمكن أن تعيد الأمل والسلام.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت "تايمز" إلى أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تكون أوكرانيا في مرحلة إعادة البناء والتعافي من آثار الحرب.
واستضافت أوكرانيا في 2012 منافسات اليورو بالمشاركة مع جارتها بولندا.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نسخة 2026، فيما من المنتظر أن تشهد نسخة 2030 منافسة شرسة على الظفر باستضافتها.