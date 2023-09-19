حورية فرغلي تعود للسينما بفيلم "جميلة والغضب"

أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي عودتها إلى السينما من جديد بعد غياب، وذلك مع المخرج خالد الحجر من خلال فيلم "جميلة والغضب".

وبحسب موقع "فيتو"، أوضحت "فرغلي" أن هناك اتفاقًا مبدئيًّا على الفيلم مع المخرج خالد الحجر، لكن لم يتم اللقاء إلى حد اللحظة للحديث عن التفاصيل.

وأضافت أنها "سعيدة للغاية بالتعاون مع المخرج خالد الحجر"، لافتة إلى أن الفيلم ينتمي للإثارة والتشويق.