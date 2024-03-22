غازي الذيابي يتعرض للسخرية بعد رد قوي من فتاة في برنامجه (فيديو)

تعرض المشهور السعودي غازي الذيابي إلى موقف محرج أثناء تقديمه برنامجا يقدم هدايا للمواطنين بمناسبة شهر رمضان.

وطالت المشهور الذيابي سخرية متابعين بعد محاولته المزاح مع فتاة في مداخلة هاتفية، إلا أنها فاجأته بإغلاق الخط في وجهه.

وكانت الفتاة، التي تدعى فاطمة، قد وقع خيار السحب عليها كي تربح سيارة، ما دفع بغازي الذيابي للاتصال بها لإبلاغها بالمفاجأة.

وبادر الذيابي بعد فتح الفتاة للخط، بالقول لها إن "من يحدثها هو غازي"، ليأتي رد الفتاة هادئا بالقول: "أهلا وسهلا بأي واحد فيكم".