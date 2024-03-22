غازي الذيابي يتعرض للسخرية بعد رد قوي من فتاة في برنامجه (فيديو)
تعرض المشهور السعودي غازي الذيابي إلى موقف محرج أثناء تقديمه برنامجا يقدم هدايا للمواطنين بمناسبة شهر رمضان.
وطالت المشهور الذيابي سخرية متابعين بعد محاولته المزاح مع فتاة في مداخلة هاتفية، إلا أنها فاجأته بإغلاق الخط في وجهه.
وكانت الفتاة، التي تدعى فاطمة، قد وقع خيار السحب عليها كي تربح سيارة، ما دفع بغازي الذيابي للاتصال بها لإبلاغها بالمفاجأة.
وبادر الذيابي بعد فتح الفتاة للخط، بالقول لها إن "من يحدثها هو غازي"، ليأتي رد الفتاة هادئا بالقول: "أهلا وسهلا بأي واحد فيكم".
وبينما كان يسأل الفتاة عما إذا كانت تملك سيارة، قرر وأحد الحاضرين في البرنامج المزاح معها، حيث ادعيا أنها أغلقت الخط، ليقول: "دام هي قطعت الخط بلاها، دام قطعت الخط عليها ونحن نقول من صلاة المغرب خلكم قريبين من الجوال (..) تحملي خطئك ويعطيك العافية".
وتابع: "خلاص الله يوفقك يا أخت فاطمة"، متابعا مزاحه مع الفتاة: "يلا مع السلامة، فاطمة خلاص قفلي الخط طيب، طيب، يلا مع السلامة..".
لكن المشهور السعودي فوجئ بأن الفتاة أغلقت الخط بالفعل، ما دفعه للضحك متفاجئا من ردة فعلها، ومحاولا استيعاب الموقف، قبل أن يعاود الاتصال بها لإبلاغها بأنها ربحت سيارة.
وتسبب الموقف بسخرية بين متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بتصرف الفتاة، مؤكدين أن الذيابي "مزاحه ثقيل" و"غير لائق"، وأن "الفتاة فعلت خيرا بتصرفها هذا"، وأن المشهور السعودي كان يستحق ما فعلته الفتاة بإغلاق الخط.