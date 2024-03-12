أصالة: شلل الأطفال عاد إليّ مجددًا

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن عدم تعافيها من شلل الأطفال، لافتة إلى أنه عاد إليها منذ 4 سنوات، مبينة أنها تلجأ للتمارين الرياضية من أجل مقاومته.

وأضافت أصالة خلال لقاء ببرنامج "بودكاست بيج تايم" مع الإعلامي عمرو أديب: "كل يوم أفكر لدرجة إني ما يئست حتى موضوع مشكلة رجلي، اتجددت من حوالي أربع سنين، لأنها بتتأثر بالحزن كتير رجلي حساسة مثلي".

وأكدت أصالة أنها لم تتعافَ من مرض شلل الأطفال، مشيرة إلى أن المرض لم يتعالج تماما، وأنها تلجأ لتمرينات رياضية حتى تستطيع المشي على قدمها، خاصة أنها تتحرك كثيرا، على حد قولها.

وعن سبب عودة المرض إليها مرة أخرى، بعد أن كانت قد تعافت منه، لفتت أنه بسبب مرورها بفترة حزن شديدة، وأن قدمها تأثرت بالحزن.

غير متصالحة مع العمر

وكشفت أصالة أنها غير متصالحة مع العمر، وأنها تغضب حينما يسألها أحد عن عمرها، وترفض الاعتراف بأنها كبرت، مضيفة: "ما زالت طفلة أو في العشرينيات".

وروت العديد من المواقف الطريفة لها مع زملائها وأصدقائها الذين يسألونها عن عمرها وترفض الحديث معهم بسبب رفضها لهذا الأمر.