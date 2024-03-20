جريمة غريبة في العراق.. طلاب يهاجمون معلمَين بـ"الرفش"

أثارت حادثة اعتداء في محافظة البصرة في العراق جدلًا بين متابعين نظرًا لغرابتها، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن طلاب مدرسة اعتدوا على عدد من المعلمين بالرفش المخصص للزراعة، المعروف محليًّا باسم "الكرك".

ووفق شبكة "رووداو" المحلية، فإن الاعتداء وقع على مدرّسين اثنين في ثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان التابعة لقضاء أبي الخصيب.

وأضاف أن عددًا من أولياء الأمور وطلاب في المدرسة ذاتها بادروا بالاعتداء، وفقًا لتصريح نقيب المعلمين في محافظة البصرة صفاء غني السامر.

وفي التفاصيل، فإن الاعتداء وقع بعد أن حاول المجني عليهما فض شجار عنيف حدث بين الطلبة، وتم على إثره نقلهما إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح بليغة، فيما شدد بيان وزارة التربية على أن الوزارة "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الاعتداءات المتكررة على ملاكها وستقوم بأخذ حق المدرسين قانوناً".

وأشار نقيب المعلمين السامر إلى أن "المدرّسَين هما حسين وجلال"، داعيًا القوات الأمنية إلى منع تكرار هذه الاعتداءات، مردفًا أنه "تم تقديم شكوى بهذا الصدد في مركز حمدان، والقانون سيأخذ مجراه".