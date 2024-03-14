هشام عاشور لـ"إرم نيوز": ما فعله رامز جلال في برنامجه "رخيص ومهين"

أثارت تصريحات الفنان المصري باسم سمرة في أولى حلقات برنامج "رامز جاب من الآخر" جدلا، بعد أن اتهم نيللي كريم زوجة هشام عاشور بإبعاده عن أحد الأدوار لمنح زوجها البطولة بدلا منه.

هذا الأمر أثار حفيظة لاعب الإسكواش والممثل هشام عاشور وقال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "ليست لدي مشكلة مع باسم سمرة بل مع رامز جلال الذي لا أجد أي تعليق محترم أصفه به بسبب بحثه الدائم عن التريند بإدخال الكثير من الفنانين على الخط من خلال برنامجه، ما فعله رامز جلال شيء رخيص للغاية دون أن يضع حدا فاصلا للإساءة لنفسه قبل أن يسيء للآخرين، هو متعود على الإساءة للآخرين والتعرض للإهانة ممن يسيء لهم دائما".

وأضاف هشام عاشور: "لم يكن هناك عمل تم منحي فيه دورا على حساب باسم سمرة، هذا كلام غير صحيح على الإطلاق ودخولي مجال التمثيل كان بعد عودتي من أمريكا والمشاركة بمسابقة إحدى شركات الاتصالات المصرية والفوز بالمركز الأول وقتها، ومن بعد هذا العمل شاركت بمسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا، ومن ثم شاركت بأعمال أخرى من بينها أعمال من بطولة نيللي كريم".

وتابع قائلا: "هذه النظرة السطحية والنمطية التي تحدث بها رامز جلال وأدخل فيها باسم سمرة ستتغير قريبا والجمهور سوف يرى خطوات فنية كبيرة أُشارك بها خلال الفترة المقبلة، حيث لدي عدد من الأعمال الفنية الجديدة ما بين السينما والدراما في مصر وخارجها كذلك، لذا فأنا سأترك أعمالي وخطواتي الفنية تتحدث عني بدلا من الدخول في مهاترات مع رامز جلال الذي يبدو أنه اعتاد على هذه الأجواء السخيفة".

وكشف هشام عاشور لـ"إرم نيوز" عن بطولته لفيلم قصير بعنوان "الجزمجي" يناقش اندثار المهن اليدوية وعدم قدرتها على مواكبة التطورات الصناعية من خلال قصة إنسانية اجتماعية مليئة بالتفاصيل وتناقش قضية مهمة، حيث أشار إلى أن اتجاهه لهذا الأمر يعود لرغبته في تقديم أعمال تحمل رسائل مجتمعية مهمة وتمس الناس عن قرب بعيدا عن الأعمال التجارية، ويؤكد على أن الفيلم يتم تنفيذه من أجل المُشاركة بمهرجانات سينمائية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ويواصل حديثه: "الهدف من الاتجاه لتقديم فيلم قصير يعود لرغبتي في تقديم قصة إنسانية مصحوبة برسالة تهم الجمهور الذي دائما ما يهتم بهذه القضايا المطروحة من خلال الأفلام القصيرة بعيدا عن الروائية الطويلة التي أغلبها يصب في الشق التجاري، كما أن لدي مشاريع فنية وتمثيلية كبيرة بمناطق جديدة في التمثيل أحب من خلالها أن أطل على الجمهور بنوعيات مختلفة من الأدوار والأعمال سواء الأكشن والكوميدي والتراجيدي".