لماذا تصدّر فيلم "أبو نسب" إيرادات موسم يناير بمصر؟

أسباب عديدة تجمعت معا، لتجعل الفيلم الكوميدي "أبو نسب" يتربع على صدارة الإيرادات في موسم يناير الحالي الذي يمثل أحد المواسم السينمائية الرئيسة في مصر، نظرا لتضمنه عطلة منتصف العام الدراسية وما يواكبها من إقبال جماعي لطلبة المدارس والجامعات على دور العرض، فضلا عن وجود عطلات عامة عديدة في هذا الشهر أبرزها عطلات أعياد الميلاد وعيد الشرطة.

وتضمن الموسم منافسة شرسة بين 7 أفلام حسمها الفيلم، الذي أخرجه رامي إمام ويلعب بطولته شقيقه محمد إمام، متفوقا على أقرب منافسيه وهو فيلم الإثارة والتشويق "شماريخ" لآسر ياسين وأمينة خليل بفارق واضح مع مراعاة أنّ فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف يحقق إيرادات كبيرة ربما تهدد بإزاحة "أبو نسب" من الصدارة.

وحقق "أبو نسب" ما يقارب من 32 مليون جنيه بعد 3 أسابيع عرض، بينما ظل "شماريخ" يراوح مكانه دون الـ26 مليون جنيه بعد 5 أسابيع على عرضه، فيما حقق "الإسكندراني" 8 ملايين جنيه في الأسبوع الأول من عرضه.

ويروي الفيلم قصة طبيب أطفال، هادىء ومسالم، يجد أخيرا فتاة أحلامه الجميلة، جسدت شخصيتها الفنانة ياسمين صبري، وتُتوج قصة الحب بالزواج لكنه يفاجأ في حفل الزفاف أنّ والد العروس حي يُرزق وليس متوفيا كما كان يعتقد. المشكلة أن هذا الأب، أي الحمو، يتزعم عصابة خطيرة وكان حبيسا خلف القضبان، لكنه خرج أخيرا بموجب قرار عفو.