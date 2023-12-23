فيلم "فيراري" منعطف جديد في مسيرة مخرجه مايكل مان

يشكّل فيلم "فيراري" الذي يتمحور حول حياة مؤسس ماركة سيارات السباق الشهيرة، ويتولى بطولته الممثل آدم درايفر، منعطفا جديدا في مسيرة مخرجه النجم الهوليوودي المخضرم مايكل مان، مع انطلاق عروضه في صالات أمريكا الشمالية الأسبوع المقبل.

وركز مايكل مان، البالغ 80 عاماً، في فيلمه على سنة 1957، التي كانت محطة مهمة في الحياة المضطربة لإنزو فيراري وزوجته لورا (تؤدي بينيلوبي كروث دورها).

ويتناول المخرج، الذي يُعَدّ "هيت" أحد أبرز أعماله، بداية سقوط إنزو فيراري في هذه الرواية الدقيقة لسيرته، التي يبدأ عرضها الاثنين على شاشات الولايات المتحدة وكندا.

وبعدما جسّد آدم درايفر عام 2019 شخصية وريث عائلة غوتشي في "هاوس أوف غوتشي" لريدلي سكوت، يتولى في هذا الفيلم، الذي يظهر فيه بشعر غزاه الشيب بالكامل، دور إنزو فيراري في حقبة من حياته كثرت خلالها مشكلاته على مختلف المستويات.

وكان فيراري، الذي لقّب "إل كومنداتوريه" ("القائد")، يعاني في تلك المرحلة صعوبات مالية، وتقدّمَ عليه منافسوه، فيما كان شبح موت نجله يطارده، وكان عاجزاً عن الاعتراف بابن آخر له من علاقة خارج إطار الزواج.

وكان لا بد لفيراري في ظل واقعه هذا من أن يحقق الفوز في سباق "ميلي ميليا" (الألف ميل) الشهير الذي كان يشارك فيه أهم السائقين في ذلك الوقت.

وكان مايكل مان يعتزم منذ مدة طويلة اقتباس فيلم من سيرة إنزو فيراري، ويحقق مشروعه اليوم بعد مسيرة فنية حافلة طبعت مدى أربعة عقود تاريخ أفلام الحركة والتشويق في هوليوود.

وسبق لمايكل مان أن عبّر عن اهتمامه بعالم السيارات والسرعة من خلال مشاركته عام 2019 في إنتاج فيلم "لومان 66" الذي تناول حلبة السيارات الشهيرة، وأولى عناية كبيرة لمشاهد السباقات.