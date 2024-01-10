هل أساء فيلم "الإسكندراني" إلى أسامة أنور عكاشة؟

ابتعاد عن الرؤية المميزة

أما الخطوط الدرامية الأخرى، فقد ابتعدت كثيرا عن الرؤية المميزة لأسامة أنور عكاشة وجعلت ارتباط اسمه بالعمل يبدو غريباً ومثيراً للتساؤل إن لم يكن للاستنكار؛ بسبب ما وضعه المخرج خالد يوسف من "تغييرات كثيرة" على النص الأصلي، كما قال بنفسه في أحد البرامج التلفزيونية.

تلك التغييرات هدفت إلى منح الفيلم الحس التجاري والجاذبية التسويقية، وهو ما يتناقض بشكل جذري مع مفاهيم وتصورات المؤلف نفسه الذي ينظر للفن باعتباره "رسالة سامية" في المقام الأول.

ولعل من أبرز التغييرات التي أقحمت على نص عكاشة، معارك الحركة والإثارة التي هيمنت على الشريط السينمائي منذ اللحظة الأولى، وجاءت جيدة بحد ذاتها وأداها "العوضي" بإتقان، لكن المبالغة فيها لم تكن مبررة درامياً.

كما جاءت شخصية "علي الإسكندراني" بالسيناريو الأصلي مخلصة لقيم الأصالة فقط، لكن الفيلم أضاف إليها جزئية الإغراق في المتعة الحسية والمزاج الشخصي بجعلها "شخصية مزواجة"، وكأن المخرج يخشى أن تصبح " ثقيلة الظل" لو حافظ عليها كما هي في النسخة الأصلية.

ولا يمكن القفز أيضاً عن مأزق "فارق التوقيت" الذي وقع فيه صنّاع الفيلم، ذلك أن السيناريو مكتوب منذ 33 عاماً بروح جيل الثمانينات بما اتسم به من إيقاع بطيء، مقارنة بالعصر الحالي، وجمل طويلة وشخصيات حالمة ذات لمسة رومانسية كانت تناسب العصر آنذاك.

أما الفيلم فيغرق في الحداثة والتشويق والإثارة والإيقاع اللاهث مع سيارات وملابس وإكسسوارات تشير إلى اللحظة الراهنة، فبدا الفيلم وكأنه يتضمن بداخله لحظتين زمنيتين لم يتم فض الاشتباك بينهما على نحو مقنع.