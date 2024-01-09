خالد يوسف يهاجم طارق الشناوي بسبب "الإسكندراني"

وواصل خالد يوسف موجها حديثه للناقد الفني، قائلا: "أنا مابتشعبطش على حد يا طارق أنا طول عمري ناجح الحمد لله، أنت بتتكلم على 13 فيلم أنت نفسك قايل في مقالتك فيلمين مجابوش إيرادات، يعني بنسبة أكثر من 80% أفلامي ناجحة ورائجة وبتدخل مهرجانات وبتنجح، فأنا مابتشعبطش على نجاح حد ولكن يشرفني أعمل عمل لأسامة أنور عكاشة".

ولفت إلى أنه "لا يدافع عن فيلمه"، مشيرا إلى أنه يرى مصطلح "يتشعبط" مهينا، لذا كان رده من هذا الباب.

وأوضح المخرج المصري أنه يؤمن بالنقد، معلقا في رده على الشناوي: "لما ألاقي حالة نقدية علمية قدامي هحترمها، لكن الانطباعات الصحفية اللي أنت بتقدمها للناس على إنها نقد وفاكر إني لا أجرؤ أرد عليها؟ لأ هرد عليها يا طارق وهقولك دي انطباعات صحفية بتنم عن فكرة كراهية خالد يوسف لأني قولت عليك أنت مش ناقد أنت بتكتب انطباعات صحفية".