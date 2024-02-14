"الحمية النباتية" تقي القلب من معظم أمراضه

تبقى أمراض القلب السبب الرئيس للوفيات حول العالم، وهي حقيقة تدفع إلى إعادة تقييم حاسمة لخيارات نمط الحياة.

وتشير الأبحاث، بحسب تقرير نشره موقع "HuffPost"، إلى أن ما يصل إلى 80% من حالات أمراض القلب يُمكِن الوقاية منها من خلال اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة؛ ما يوفر بصيص أمل وسط إحصائيات مثيرة للقلق.

وفي ضوء ذلك يبرز السؤال: هل النظام الغذائي النباتي هو الحل للحفاظ على صحة القلب؟

أثارت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد للطب هذا الموضوع من خلال التأكيد على فوائد النظام الغذائي النباتي للقلب والأوعية الدموية، مقارنة بالنظام الغذائي المكتظ بأنواع اللحوم، حتى عندما يكون الأخير متوازنًا بدقة مع الأطعمة الغنية بالمغذيات.

وكشفت الدراسة، التي لاحظت 22 مجموعة من التوائم المتطابقة على مدى ثمانية أسابيع، عن تحسن ملحوظ في صحة القلب بين الأفراد الذين يلتزمون بنظام غذائي نباتي، حيث شهد المشاركون انخفاضًا في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (يشار إليه عادةً باسم الكوليسترول "الضار") ومستويات الإنسولين وفقدانًا كبيرًا في الوزن.