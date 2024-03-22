المشهورة نجود السودانية: "الرجل مجرد أداة للإنجاب" (فيديو)

وقالت إنه ليس لديها أي مشاكل نفسية بسبب الرجال، مبينة أن معظم صداقاتها مع الرجال، معلقة بالقول: "أحب الصداقة بين الرجل والمرأة".

ونفت "كرهها للرجال"، لكنها اعتبرت أن وجود الرجل في حياتها يقتصر على الإنجاب، رافضة الفكرة السائدة بأن الرجل في حياة المرأة يمثل "سندا" لها.