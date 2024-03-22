المشهورة نجود السودانية: "الرجل مجرد أداة للإنجاب" (فيديو)
أثارت المشهورة نجود السودانية جدلا واسعا بين متابعين بعد تصريحاتها عن نظرتها للرجل، خلال استضافتها في "توك شو".
وحين سؤالها عن نظرتها للرجل، قالت إن "الرجل بالنسبة لها مجرد أداة للإنجاب".
ولفتت المشهورة السودانية إلى أنها تدرك أن تصريحها هذا سيتسبب لها بانتقادات، لكنها شددت على أن هذه هي نظرتها.
وقالت إنه ليس لديها أي مشاكل نفسية بسبب الرجال، مبينة أن معظم صداقاتها مع الرجال، معلقة بالقول: "أحب الصداقة بين الرجل والمرأة".
ونفت "كرهها للرجال"، لكنها اعتبرت أن وجود الرجل في حياتها يقتصر على الإنجاب، رافضة الفكرة السائدة بأن الرجل في حياة المرأة يمثل "سندا" لها.