"ساعات العمل" تشهد تقلصا في 3 سنوات

شهدت ساعات العمل اليومية انخفاضا ملحوظا منذ عام 2021، بمعدل ساعة يوميا، وذلك وفق دراسة جديدة شملت أكثر من 135 ألف شخص في 958 شركة في أمريكا الشمالية.

وانخفضت معدل ساعات العمل بين الربع الأول من عام 2021 والربع الثالث من عام 2023، بنسبة 15% أو 47 دقيقة، وفق ما وجدته شركة تحليلات القوى العاملة في تقريرها السنوي عن حالة العمل، لعام 2024.

وامتدت ساعات العمل في نهاية عام 2023 إلى تسع ساعات وخمس دقائق، مقارنة بتسع ساعات و52 دقيقة في بداية عام 2021.

وبينما كان ينهي العامل عمله غالبا في المساء، في أوائل عام 2021، فإنه بات يسجل خروجه عند الساعة 4:03 مساء بعد العودة للمكاتب في الوقت الحالي.

وكان 20% من الموظفين غير منخرطين في العمل في عام 2021، وفقا لساعات العمل آنذاك، بينما زاد ذلك لاحقا إلى 67%.

وإذا ما تم الأخذ بالاعتبار منظمة تضم ألف موظف، فإن وجود خلل في التوازن في العمل بين الإفراط في ساعات العمل أو تقليصها، قد يتسبب بخسارة تصل إلى 2.1 مليون دولار.