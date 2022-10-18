ألفونسو ديفيز يدعم جمال موسيالا بعد خسارة جائزة "كوبا" لصالح غافي
حرص ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ الألماني، على دعم زميله جمال موسيالا، حيث يرى أنه كان الأحق بالتتويج بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في موسم 2021-2022.
وكان بابلو غافي، لاعب وسط برشلونة، قد نال الجائزة في الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس أمس ليكون ثاني لاعب على التوالي من برشلونة يحصدها بعد بيدري غونزاليس.
ويبدو أن الأمر لم يعجب الكندي ألفونسو ديفيز الذي كان يتمنى حصول زميله في بايرن ميونخ جمال موسيالا الذي كان مرشحا هو الآخر للحصول على الجائزة.
ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" برفقة موسيالا، وعلق قائلا: "ربما يكونوا قد سلبوا منك جائزة الكوبا، لكن لن يتمكنوا من أن يسلبوا الكرة الذهبية في المستقبل منك".
ووافقه في الأمر يوليان ناغلزمان، مدرب بايرن ميونخ، حيث قال إن الثنائي جمال موسيالا لاعب فريقه وجودي بيلينغهام، لاعب بروسيا دورتموند، استحقا الحصول على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب.
وقال ناغلزمان في المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغسبورغ: "في رأيي قدم جمال موسيالا وجودي بيلينغهام موسما أفضل من الفائز".
وأضاف "غافي لاعب عظيم يتمتع بالكثير من المواهب ولديه عقلية الفوز بالنسبة لعمره، لكن من وجهة نظري موسيالا وبيلينغهام كانا الأفضل".
جائزة كوبا، هي جائزة يتم منحها بشكل سنوي لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 عاما.
وشارك غافي ابن الـ18 عاما في 46 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع ستة آخرين.
فيما لعب جمال موسيالا مع بايرن ميونخ خلال الموسم الجاري 14 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.
وخاض بيلينغهام 15 مباراة مع دورتموند سجل 5 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات.