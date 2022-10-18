ألفونسو ديفيز يدعم جمال موسيالا بعد خسارة جائزة "كوبا" لصالح غافي

حرص ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ الألماني، على دعم زميله جمال موسيالا، حيث يرى أنه كان الأحق بالتتويج بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في موسم 2021-2022.

وكان بابلو غافي، لاعب وسط برشلونة، قد نال الجائزة في الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس أمس ليكون ثاني لاعب على التوالي من برشلونة يحصدها بعد بيدري غونزاليس.

ويبدو أن الأمر لم يعجب الكندي ألفونسو ديفيز الذي كان يتمنى حصول زميله في بايرن ميونخ جمال موسيالا الذي كان مرشحا هو الآخر للحصول على الجائزة.

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" برفقة موسيالا، وعلق قائلا: "ربما يكونوا قد سلبوا منك جائزة الكوبا، لكن لن يتمكنوا من أن يسلبوا الكرة الذهبية في المستقبل منك".