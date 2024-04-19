حسن الرداد لـ"إرم نيوز": عائلة السبكي أنقذت السينما المصرية بعد 2011

أكد الفنان المصري حسن الرداد أن عائلة السبكي كان لها دور كبير في صناعة الأعمال الفنية، مبيناً أنها أنقذت السينما المصرية؛ خصوصاً بعد يناير 2011 وما شهده من تبعات، حيث كانت العائلة جريئة وخاضت المعركة في تقديم أفلام سينمائية في وقت صعب للغاية.

وتطرق الرداد في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، لموضوعات عدة من بينها المشاهد الصعبة التي واجهته أثناء تصوير مسلسل "محارب" في رمضان الماضي، مشيراً إلى أن العمل حمل الكثير من المشاهد الصعبة، كما تناول في معرض حديثه عن مشاهد وفاة الوالدة خلال الأحداث وتأثيرها النفسي على شخصية "عزيز محارب" التي ظهر بها، وتبعيات ذلك خصوصا بالتصوير داخل المستشفى ومن ثم العودة إلى المنزل واستحضار الذكريات التي جمعته بوالدته، التي جسدت دورها الفنانة القديرة عفاف شعيب.

صعوبات نفسية

كما يؤكد أن الصعوبات التي واجهته كانت نفسية ومتعلقة بالشخصية الدرامية التي أطل بها من حيث حالة الحزن التي سيطرت عليه منذ بداية أحداث المسلسل، ومن ثم الالتقاء بقاتل والدته داخل السجن، ومدى تأثير ذلك على التحولات الدرامية الكثيرة التي شهدها دوره في العمل.

وتطرق عن الصعوبات النفسية ليقول: "صعوبات الشخصية أنها حملت الكثير من المشاعر المركبة خصوصا في الموت فجأة، وفي توقيت الزفاف حتى وجد عزيز محارب نفسه مطاردا لاتهامه بارتكاب الكثير من الجرائم، كانت هناك الكثير من المشاعر المختلطة مع بداية حلقات المسلسل، حيث الخوف والهروب إلى جانب الحزن والقهر على وفاة الوالدة، وبالتالي كانت الصعوبات النفسية كبيرة من حيث تجسيدها والإحساس بها، كما أن المشاهد التمثيلية التي جمعتني بالفنان أحمد زاهر كلها كانت صعبة".