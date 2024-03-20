"لعنة الحرائق" تحلّ على المصريين في رمضان هذا العام

لم يتسنّ للمصريين الترحيب بشهر رمضان هذا العام حتى فوجئوا بعدد من الحرائق المتتالية، التي اندلعت في وقت متقارب، كان أكبرها حريق استوديو الأهرام العريق.

ومع دخول أول 3 أيام من الشهر الفضيل، التهم حريق إحدى مصحات العلاج النفسي.

ففي حادث غريب، تسبب جهاز صاعق للناموس داخل إحدى المصحات بقرية شبرامنت، باندلاع حريق، ليتم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لشرطة الحماية المدنية.

ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق قبل وصوله إلى المباني المجاورة، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وبعد تحقيقات أولية، تبين أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي حدث بسبب جهاز صاعق للناموس، يتم استخدامه داخل المصحة.

ولم تمر عدة أيام حتى شب حريق داخل استوديو تصوير مسلسل "المعلم" في استوديو الأهرام، وبعض مواقع تصوير عدد من المسلسلات الأخرى.