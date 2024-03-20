"لعنة الحرائق" تحلّ على المصريين في رمضان هذا العام
لم يتسنّ للمصريين الترحيب بشهر رمضان هذا العام حتى فوجئوا بعدد من الحرائق المتتالية، التي اندلعت في وقت متقارب، كان أكبرها حريق استوديو الأهرام العريق.
ومع دخول أول 3 أيام من الشهر الفضيل، التهم حريق إحدى مصحات العلاج النفسي.
ففي حادث غريب، تسبب جهاز صاعق للناموس داخل إحدى المصحات بقرية شبرامنت، باندلاع حريق، ليتم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لشرطة الحماية المدنية.
ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق قبل وصوله إلى المباني المجاورة، دون خسائر بشرية أو إصابات.
وبعد تحقيقات أولية، تبين أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي حدث بسبب جهاز صاعق للناموس، يتم استخدامه داخل المصحة.
ولم تمر عدة أيام حتى شب حريق داخل استوديو تصوير مسلسل "المعلم" في استوديو الأهرام، وبعض مواقع تصوير عدد من المسلسلات الأخرى.
وامتدّ الحريق إلى مساحات واسعة، إذ كشفت النيابة العامة أن الحريق أتى على قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، فيها 3 مبان قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.
ولفتت معلومات أولية تداولتها وسائل إعلام مصرية إلى أن الخسائر المبدئية المقدرة الناجمة عن الحريق تقدر بالملايين.
وبعد ذلك بيومين فقط، اندلع حريق مروّع داخل أحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.
وانطلقت شرارة الحريق من داخل أحد المحال الواقعة في الدور الأخير من المركز التجاري، المتواجد وسط مجمع للبنوك.
وتمت السيطرة على الحريق، فيما لم ترد أي أنباء عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.
وفي مصادفة أخرى، شهد موقع تصوير مسلسل "جودر" نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل، وتم إخماده سريعًا دون إصابات أو خسائر بشرية.
ونشر الفنان شريف إدريس عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" منشورًا أفاد فيه بأنه تمت السيطرة على حريق داخل ديكور مسلسل "جودر"، قائلاً: "هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة علي حريق في ديكور الف ليلة وليلة "جودر" الحمد الله ربنا ستر".
إضافة إلى ذلك، سجلت بضع مدن مصرية حرائق متفرقة، من بينها حريق هائل التهم مصنع أخشاب في محافظة بني سويف بصعيد مصر، وآخر التهم شقة سكنية في أسيوط، فيما تفحم أكثر من 50 نخلة بالوادي الجديد بعد نشوب حريق كبير لبضع ساعات، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.
ووفق صحيفة "الشرق الأوسط، سبق أن أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين أن تكرار حدوث الحرائق "لا يشكل ظاهرة" حتى الآن، لكن يدفع لإعادة النظر في الإجراءات المطبقة ومراجعة المنشآت والتفتيش عليها بشكل أكثر صرامة، خاصة أن هناك أماكن يفترض أن يُفعّل بها الإطفاء الذاتي فور اشتعال الحرائق، لكن للأسف لا تجري متابعة تفعيل هذا الإجراء بعد الحصول على تصاريح التشغيل.