جهاز اهتزازي يبشر بتخفيف أعراض مرض باركنسون

قدمت شركة "Charco Neurotech" في المملكة المتحدة، التي أسستها لوسي يونغ، في العام 2019، جهازًا اهتزازيًا مدمجًا يسمى CUE1، مصممًا للتخفيف من الارتعاشات وصعوبات الحركة المرتبطة بمرض باركنسون.

وبحسب تقرير نشره موقع wired، يوفر الجهاز الجديد الأمل للمرضى الذين يعانون من أعراض الارتعاش المتعبة لهذا المرض، الذي هو نتيجة اضطراب في الاتصال العصبي بسبب انخفاض مستويات الدوبامين والنشاط الكهربائي غير المنتظم في الدماغ،

وبدأت يونغ في مهمة لتصميم هذا الجهاز لمرضى باركنسون، مستفيدة من تجربتها كمصممة صناعية، ومستلهمة من التأثيرات العلاجية للتحفيز الإيقاعي، التي لاحظها طبيب الأعصاب الفرنسي جان مارتن شاركو في القرن التاسع عشر.

وتم تصميم جهاز CUE1، الذي يشبه قرصًا صغيرًا بحجم العملة المعدنية يحتوي على محرك كهربائي، ببراعة لتوفير تحفيز جسدي إيقاعي لعظم القص لدى مرتديه. ومن خلال إصدار اهتزازات بتردد ونمط محددين، يسهل الجهاز حركة أكثر سلاسة ويخفف الأعراض من خلال عملية تعرف باسم "التنبيه". على عكس العلاجات الغازية مثل غرسات التحفيز العميق للدماغ، يقدم CUE1 بديلاً غير جراحي وبأسعار معقولة، حيث يلتصق بالجلد باستخدام مادة لاصقة طبية.

ومنذ إنشائها، حظيت "Charco Neurotech" باهتمام ودعم كبيرين، حيث تم جمع أكثر من 10 ملايين دولار من التمويل. وقامت الشركة الناشئة بتوسيع نطاق انتشارها بسرعة، حيث استفاد بالفعل أكثر من 2000 فرد في المملكة المتحدة من جهاز CUE1، مع قائمة انتظار تمتد إلى 120 دولة.

ويمتد تعدد استخدامات CUE1 إلى ما هو أبعد من تصميمه المادي؛ اذ يمكّن التطبيق المصاحب للجهاز المستخدمين من تخصيص أنماط الاهتزاز الخاصة بهم لتناسب التفضيلات والاحتياجات الفردية. وبالنظر إلى المستقبل، تتصور يونغ المزيد من التقدم، بما في ذلك نظام ردود الفعل الديناميكي القادر على ضبط مستويات التحفيز تلقائيًا بناءً على تحليل الحركة في الوقت الفعلي. وتشير المؤشرات المبكرة إلى أن الجهاز أصبح جزءًا لا يتجزأ من الروتين اليومي للمستخدمين، حتى أن البعض يستخدمه ليجد الراحة أثناء النوم.

في مشهد يتسم بالسعي الحثيث لإيجاد حلول لمرض باركنسون، يقدم النهج المبتكر لشركة Charco" Neurotech" منارة للأمل. وبفضل التزامه بإمكانية الوصول والفعالية والتحسين المستمر، فإن جهاز CUE1 على أهبة الاستعداد لإحداث تأثير تحويلي في حياة مرضى باركنسون في جميع أنحاء العالم.