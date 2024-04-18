مهيار خضور لـ"إرم نيوز": الفن منارة للمجتمع وليس مرآة

اشتُهر بأدواره الجادة، ووُصف بأنه أفضل من أدى دور خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، تاريخيًّا، في مسلسل "عمر بن الخطاب" إخراج حاتم علي عام 2012.

هكذا اختطّ الفنان مهيار خضور "1983"، طريقاً خاصًّا في الدراما، فهو القادم من هموم المسرح وتطلعاته الكبيرة، يؤمن بأن للفن رسالة يجب أن يؤديها. وكانت بدايته مع مسرحية "إيقاعات رملية" عام 2008.

بدأ مشواره التلفزيوني بدور عروة بن الورد في مسلسل "عنترة"، ثم مسلسل "صبايا"، و"باب الحارة"، و"زمن البرغوث"، و"زمن السقوط" وغيرها، وصولاً إلى مسلسل "ع أمل" السوري اللبناني، في موسم 2024.

لا يعترف خضور بدقة بمصطلح "الدراما المشتركة"، ويقول لـ"إرم نيوز": "من الطبيعي اجتماع الفنانين من عدة مناطق في عمل واحد. صحيح أن الانتماءات الصغيرة قد تترك أثرها على تعاطف الجمهور أو وسائل الإعلام في كل بلد، لكن هذا لا يغير من مهمة الفن النبيلة شيئاً".

ورغم تعقيدات شخصية الدكتور "نبال" المركبة، التي أداها مهيار في "ع أمل"، إلا أن المنابر الإعلامية لم تستطع تفكيكها والإضاءة عليها كما يجب، ويقول مهيار: "بذلنا جهداً كبيراً مع المخرج رامي حنا للوصول إلى جعل شخصية نبال من لحم ودم في تقلباتها وأحوالها المختلفة، وقد وصلت الرسالة للجمهور، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه".

ويضيف خضور في حديثه عن أدواره المتنوعة طوال مسيرته: "لا أقول بدراما التنظير الفكري والوعظ، بل بالحكاية المنطوية على معنى عميق يفيد المجتمع، ويقدم له نوعاً من التسلية في آن واحد. يمكننا أن نكون متوازنين بين متطلبات العقل والعاطفة".

ويشدد الفنان السوري: "الفن ليس مرآة للمجتمع. فما الفائدة من الاكتفاء بتصوير الأمراض الاجتماعية دون وضع رؤيا للحلول؟ الفن يجب أن يكون منارة للمجتمع، بناءً على رسالته التوعوية والأخلاقية".

وحول القضايا التي تتناولها الدراما التلفزيونية، يقول مهيار: "كل موسم يحدث جدلا حول قصص المسلسلات، وغالباً ما يبالغ النقد في تحميل الدراما مالا تستطيع حمله، وكذلك الأمر عندما تضع الأعمال الدرامية التسويق كهدف أول لها".

ويرى مهيار أن الدراما جزء من المشهد الثقافي والفني العربي، وبالتالي لا بد أن تعاني من الأمراض والعقبات التي تواجه بقية أنواع الفنون. ويضيف: "الحالة الصحية هي أن يمارس كل فن دوره، فلا غنى عن المسرح الأب الشرعي للفنون، كذلك الأدب والموسيقا والسينما..".

ومن المعروف أن خضور وزوجته الفنانة قمر خلف، يناقشان الأدوار ويتبادلان الرأي لتلافي الثغرات قبل تبني العمل. وفي هذا يقول مهيار: "الحوار وتبادل وجهات النظر أمر أساسي في كل مناحي الحياة. فلكلٍّ تجربته وخبراته التي يمكن أن تفيد الآخر، وهذا أمر إيجابي".