أحدهما فقد عينه وأصيب الآخر.. حفل زفاف في مصر ينتهي بمشاجرة

انتهى حفل زفاف في منطقة المرج في العاصمة المصرية القاهرة نهاية دامية بعد أن أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما فقد عينه.

ووفق موقع "القاهرة 24"، فقد اندلعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص خلال حفل الزفاف، وانتهى الأمر بإصابة شخصين، فقد أحدهما عينه، بينما أصيب الآخر عدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، وقع خلاف بين المتهم وشخصين آخرين في مكان آخر قبل الزفاف، وحين تواجهوا في حفل الزفاف، تجددت المشاجرة فيما بينهم، فأطلق المتهم النار على المجني عليهما، ففقد أحدهما عينه، وأصيب الآخر في جسده.

ولا يزال البحث جاريًا عن المتهم من قبل الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.