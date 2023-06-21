بعد توقف 13 عاما.. ساعة بيغ بن الشهيرة تعاود استقبال الزوار الأجانب
تعتبر ساعة "بيغ بن" وأجراسها في العاصمة البريطانية لندن من أشهر المعالم في العالم، وهي تتربّع على قمة برج إليزابيث، الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترًا.
خضعت الساعة التاريخية لأعمال ترميم استمرت 5 سنوات، حيث تم تنظيف ألف قطعة منها بشكل دقيق جدًا وإعادة دهنها، إلى أن عادت رسميًا إلى العمل في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني العام 2022.
منذ العام 2010 كان البريطانيون هم الوحيدون الذين يُسمح لهم بحجز جولة لرؤية ساعة "بيغ بن" عن قُرب، وكان عليهم التقدم بطلب إلى ممثليهم في البرلمان البريطاني للحصول على الموافقة، لكن هذا الأمر أصبح من الماضي، إذ سيصبح بإمكان المقيمين والسياح الأجانب التمتّع بزيارة هذا المعلم التاريخي الذي يعلو مبنى البرلمان البريطاني اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل.
وأفاد البرلمان البريطاني، الذي سيشرف على هذه الجولات: "في هذه الجولة، ستشاهد الأعمال الداخلية لآلية الساعة، وتقف بجوار جرس بيغ بن الشهير عالميًا، وهو يدق على رأس كل ساعة، والذي يزن 13,7 طن. يجب أن يكون عمر الزوار 11 عامًا أو أكثر، وأن يكونوا مرتاحين لصعود 334 درجة دون مساعدة، وأن يكونوا قادرين على تحمل مجهود بدني لمدة تصل إلى 90 دقيقة. سوف تواجه مستويات ضوضاء عالية من آلية الساعة والأجراس – لذ سيزوّدك المشرفون على الجولة بسدّادات للأذن".
يبلغ سعر بطاقة الدخول 25 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و10 جنيهات إسترلينية للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا، ويشمل زيارة قاعة وستمنستر، والغرفة التي سجّي فيها جثمان الملكة إليزابيث الثانية، ويعود تاريخها إلى ألف عام.
تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى من التذاكر وهي من تاريخ 3 يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول قد بيعت بالكامل، على أن يتم طرح الدفعة الثانية في 12 يوليو/تموز عند الساعة 10 صباحا بتوقيت لندن.
المصدر: موقع Frommer’s