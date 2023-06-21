بعد توقف 13 عاما.. ساعة بيغ بن الشهيرة تعاود استقبال الزوار الأجانب

تعتبر ساعة "بيغ بن" وأجراسها في العاصمة البريطانية لندن من أشهر المعالم في العالم، وهي تتربّع على قمة برج إليزابيث، الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترًا.

خضعت الساعة التاريخية لأعمال ترميم استمرت 5 سنوات، حيث تم تنظيف ألف قطعة منها بشكل دقيق جدًا وإعادة دهنها، إلى أن عادت رسميًا إلى العمل في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني العام 2022.