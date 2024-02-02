الفطر قد يكون مضادًا للسرطان

في دراسة نُشرت، مؤخرًا، في مجلة منتدى العلوم الطبية، بحث العلماء في البرتغال في الإمكانات المضادة للسرطان لأجزاء صغيرة من الحمض النووي التي يتم الحصول عليها من فطر البورسيني وفطر البورتوبيلو.

ويعد هذا البحث تطويرًا للأبحاث السابقة التي أظهرت نشاطًا مضادًا للسرطان في جزء من الحمض النووي من فطر الشانتاريل الذهبي.

وبحسب تقرير نشره موقع "news-medical"، كشفت التجارب التي أجريت على كل من خطوط الخلايا الطبيعية والسرطانية أن جميع أجزاء الحمض النووي في الفطر أظهرت خصائص مضادة للسرطان. ومع ذلك، فقد تباينت فاعليتها بشكل كبير، مما يشير إلى أن تسلسلات محددة داخل هذه الأجزاء قد تكون غنية بخصائص قوية مضادة للسرطان.

وتؤكد هذه النتائج على إمكانات الفطر كمصادر غنية للجزيئات الحيوية ذات الإمكانات الكبيرة المضادة للسرطان، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الاستكشاف للفطريات المتاحة بشكل شائع وغيرها من المنتجات الزراعية للحصول على مواد نشطة بيولوجيًا ذات تطبيقات طبية.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 14000 نوع من الفطريات، إلا أن جزءًا صغيرًا فقط يعد آمنًا للاستهلاك البشري. على مر القرون، تم استخدام بعض أنواع الفطر، خاصة في الثقافات الآسيوية، باعتبارها "فطرًا طبيًا". ومع ذلك، في الآونة الأخيرة ارتفع الاهتمام العالمي باستكشاف الخصائص السريرية للفطر، وقد أدى ظهور التنقيب البيولوجي إلى تحفيز الأبحاث الطبية لدراسة الجزيئات الحيوية للفطر من أجل التطبيقات الصيدلانية المحتملة.

وكان الدافع وراء التركيز الأخير على أبحاث مكافحة السرطان في الفطر هو اكتشاف أجزاء صغيرة من الحمض النووي القابلة للذوبان في الماء من أنواع مختلفة من الفطر، مما يدل على تأثيرات قوية مضادة للسرطان. وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، فإن الآليات الدقيقة لعمل هذه الأجزاء الصغيرة لا تزال مجهولة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث في كل من الصناعات الطبية والغذائية.

مع ازدياد الاهتمام بالبحث عن المواد الحيوية أو الجينية الطبيعية ذات التطبيقات الفعّالة، بدأت الأبحاث الطبية في فحص جزيئات الفطر لاكتشاف تطبيقات صيدلانية محتملة. في العقود الأخيرة، تم وصف العديد من المواد الغذائية ذات الفاعلية المضادة للأكسدة، والمضادة للسرطان، والمضادة للالتهاب، وذات الفعالية العصبية الإيجابية.