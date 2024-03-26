الأقصر .. مدينة الشمس ومتحف مفتوح على التاريخ (فيديو إرم)

مزيجٌ مدهش من الرهبة والجلال يقشعر له بدنك وأنت تتجول على قدميك مبهورًا بين جنبات المعابد والتماثيل التي تجعل من هذه المدينة تحفة معمارية لا مثيل لها على وجه الأرض ومتحفًا مفتوحًا يتزين بأجمل وأشهر آثار العالم في بقعة واحدة صغيرة لا تزيد مساحتها على 416 كم2.

إنها الأقصر إحدى أشهر وأقدم عواصم الحضارة الفرعونية، يعود تاريخها إلى آلاف السنين وتتنوع أسماؤها بتنوع الحضارات التي توالت عليها. اشتهرت باسم " طيبة" وكانت مقرًا للحكم بمصر، كما عُرفت باسم "مدينة الشمس" ربما لأنها واحدة من أكثر المدن سطوعًا بالشمس طوال العام وكذلك "مدينة النور" و"مدينة الصولجان". ورد اسمها في الملحمة الإغريقية الشهيرة "الإلياذة"، حيث أطلق عليها الشاعر والمؤرخ هوميروس اسم "مدينة المئة باب" لكثرة أبوابها ومداخلها.

يرجع تأسيسها إلى عام 2575 قبل الميلاد تقريبًا وظلت لفترة عبارة عن مجموعة من الأكواخ المتجاورة ومقابر تستخدم لدفن حكام الأقاليم حتى جعلها الفرعون "منوحتب الأول" عاصمة سياسية للبلاد وظلت كذلك حتى سقوط حكم الفراعنة على يد الفرس عام 332 .

وتضم المدينة أعظم دور العبادة في العالم من حيث الإبهار والعظمة المعمارية، وهي معبد الكرنك الذي يضم معابد الإله آمون وزوجته الإلهة "موت " وابنها الإله "خنسو"، ترجع بداية إنشائه إلى زمن "الدولة الوسطى" قبل الميلاد بما يقرب من 2000 عام. وشهد المعبد طفرة كبرى في عهد "الدولة الحديثة" التي ينتمي إليها عظماء التاريخ الفرعوني من الملوك والقادة، مثل "توت عنخ آمون" و"رمسيس الثاني"، حيث أنشِئت نسخة جديدة وفخمة من المعبد تليق بعظمة الإمبراطورية المصرية آنذاك.