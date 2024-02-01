دراسة تكشف الروابط بين سمات الشخصية والرضا الزواجي والصحة العقلية

كشف باحثون في دراسة حديثة، عن رؤى غير متوقعة حول التفاعل المعقد بين سمات الشخصية، والرضا الزوجي، والصحة العقلية، وذلك على عكس الافتراضات الشائعة، التي كانت تروّج.

وتتحدى الدراسة التي نشرت في مجلة الشخصية، فكرة أن الرضا الزواجي يتنبأ بشكل مباشر بمشاكل الصحة العقلية؛ ما يوفر منظورًا جديدًا للعلاقات المعقدة بين هذه العوامل.

الدافع وراء البحث

وتهدف الدراسة التي قادتها سامانثا داشينو، طالبة الدكتوراه في علم النفس السريري بجامعة بوردو، إلى التعمق في الروابط بين سمات الشخصية والرضا الزوجي والصحة العقلية، مشيرة إلى أنها "مهتمة بفهم كيفية تأثير العلاقات التي يختارها الأفراد، ولاسيما الشركاء الرومانسيين، على رفاهيتهم بشكل عام".

وسعى البحث، الذي أورده موقع "Physiology Behavior" إلى استكشاف آلية تأثير الخصائص الشخصية التي يتم إدخالها في هذه العلاقات على السعادة، وبالتالي، على احتمالية الإصابة بأعراض الصحة العقلية.

المنهجية

وشملت الدراسة 199 شخصًا متزوجًا حديثًا، وتم إجراء التقييمات في ثلاث نقاط مختلفة على مدار عام، حيث تم استخدام أداتين رئيستين، هما جدول الشخصية غير التكيفية والتكيفية، ومقياس التعديل الثنائي (DAS).

وقامت هذه الأدوات بقياس شخصيات المشاركين وجودة علاقاتهم الزوجية على التوالي، وتضمنت التدابير الإضافية جرد أعراض الاكتئاب والقلق (IDAS) ومقياس الإضفاء الخارجي (ES-100) لتقييم مشكلات الصحة العقلية.

تأثير الشخصية على الرضا الزواجي

يذكر أن الدراسة كشفت عن تأثير كبير لسمات الشخصية على الرضا الزواجي، فالمزاج الإيجابي، الذي يشمل سمات كالتفاؤل والتواصل الاجتماعي، يرتبط بشكل إيجابي مع ارتفاع الرضا الزوجي، وعلى العكس من ذلك، يتنبأ المزاج السلبي بانخفاض الرضا؛ ما يسلط الضوء على دور تقلب المزاج وعدم الاستقرار العاطفي في ديناميكيات العلاقة.

ومن المثير للدهشة أن إزالة المثبطات المرتبطة بالاندفاع، كانت مرتبطة بقدر أكبر من الرضا الزوجي؛ ما يشير إلى مساهمات إيجابية غير متوقعة في ديناميكيات العلاقة.

غياب غير متوقع للوساطة

وخلافا للتوقعات، لم تجد الدراسة صلة مباشرة بين الرضا الزوجي وقضايا الصحة العقلية، ولم يكن هناك أي دليل على أن الرضا الزوجي يعمل كوسيط بين سمات الشخصية ومشاكل الصحة العقلية؛ إذ تتحدى هذه النتيجة المفاجئة الافتراضات السابقة حول التأثير المباشر للرضا عن العلاقة على نتائج الصحة العقلية.

سمات الشخصية والصحة العقلية

وأشارت التحليلات الاستكشافية إلى أن سمات الشخصية المحددة، كانت حاسمة في التنبؤ بأعراض الصحة العقلية، على سبيل المثال، تم ربط السلوك الاجتماعي الإيجابي بانخفاض الأعراض بمرور الوقت.

إضافة إلى ذلك، أظهر الاندفاع، المرتبط عمومًا بأعراض الصحة العقلية، ارتباطًا غير بديهي بأعراض أقل؛ ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من التحقيق.

خصائص العينة والبحوث المستقبلية

وبينما ركزت الدراسة على عينة من المتزوجين الجدد الراضين في الغالب، أقر الباحثون بالحاجة إلى عينات أكثر تنوعًا، بمن في ذلك أولئك الذين لديهم مستويات متفاوتة من الرضا عن العلاقة ومشاكل الصحة العقلية الأكثر خطورة.

ويمكن أن تستكشف الأبحاث المستقبلية كيف تؤثر الديناميكيات الموجودة مسبقًا داخل الأزواج على هذه العلاقات؛ ما يفتح طرقًا جديدة لفهم الروابط المعقدة بين الشخصية والرضا الزوجي والصحة العقلية.