صخرة "اذكريني" بدمشق.. قصة تلهم عشّاق سوريا (صور)

تشتهر صخرة "اذكريني" المتربّعة على علو شاهق في بداية طريق الربوة بدمشق، بانتحار عاشقَين وهباها هذا الاسم بعد أن كانت تسمى "صخرة المنشار".

وتقول القصة الشعبية، إن شاباً يدعى محي الدين التركماني، وصبية اسمها أميمة المعصراني، انتحرا من أعلى الصخرة، لعدم تمكنهما من الارتباط بسبب معارضة الأهل.

وتحكي القصة، أن محي الدين صعد إلى أعلى الصخرة بعد أن زوجوا حبيبته أميمة قسرًا من رجل آخر، فكتب على الصخرة "اذكريني دائمًا" ثم رمى نفسه من الأعلى باتجاه الجرف، فمات على الفور.

وما كان من أميمة بعد أن سمعت النبأ، إلا أن فرّت من عند زوجها، فصعدت إلى الصخرة، وكتبت بالقرب من رسالة حبيبها "لن أنساك"، ثم ألقت بنفسها فماتت مباشرة.

ورغم عدم وجود توثيق تاريخي مكتوب يؤكد القصة، إلا أنها دخلت الذاكرة الشعبية وصارت مثلاً يضرب عن العاشقين محطمي القلوب، كما أصبحت مزارًا للمتيّمين يقصدونه تعبيرًا عن الإخلاص والوفاء.