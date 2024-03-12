دراسة.. المشي 3 مرات في الأسبوع يرفع متوسط عمرك 3 سنوات إضافية

هل تبحث عن طريقة بسيطة لتحسين صحتك وتوفير المال؟ إليك الحل: مجرد المشي بضع خطوات يمكن أن يحقق فوائد ضخمة لك وللنظام الصحي.

تشير دراسة جديدة إلى أن إجبار الأشخاص غير النشطين على المشي خمسة آلاف خطوة فقط ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يوفر 15 مليار جنيه إسترليني على هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وليس هذا فقط، بل يمكن أن يضيف ما يصل إلى ثلاث سنوات إلى متوسط العمر المتوقع للفرد.

والدراسة التي أجرتها شركتا التأمين Vitality، ومدرسة لندن للاقتصاد، أظهرت أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تحدث تحسنا كبيرا في الصحة العامة للبلاد، وخاصة بالنسبة للأجيال الأكبر سنا.

والحفاظ على نشاط بدني بسيط - مثل المشي 5000 خطوة ثلاث مرات أسبوعيا لمدة عامين على الأقل - يمكن أن يضيف ما بين 2.5 سنة للرجال و3 سنوات للنساء إلى متوسط العمر المتوقع. هذا بالإضافة إلى تقليل معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وخفض خطر الوفاة.

البروفيسور جوان كوستا فونت، من كلية لندن للاقتصاد، يقول: "نتائج هذه الدراسة تدعو بوضوح لاتخاذ إجراءات لتعزيز الوقاية في الصحة العامة وتعزيز العادات الصحية. يمكن للتدخلات الناجحة القائمة على العادات أن تطيل متوسط العمر المتوقع وتقلل من تكاليف الرعاية الصحية وتحسن الإنتاجية وتساعد في مكافحة التحديات الصحية العقلية والاجتماعية والأمراض غير المعدية".