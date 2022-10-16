محمد أبو جبل: أنا أفضل حارس في مصر.. ولا أستطيع أن أفهم حتى الآن سبب المشكلة مع النصر السعودي (فيديو)

أبدى محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، اندهاشه من فشل انتقاله لنادي النصر السعودي، مشددا على أنه لا يعلم السبب في هذه الأزمة.

وقال أبو جبل في تصريحات تلفزيونية: "خطوة الاحتراف لم تكتمل لظروف حدثت في النهاية، وتلقيت أكثر من عرض خارجي ولكن فترة القيد كانت قد اقتربت من النهاية، والدوري المصري الوحيد الذي كان متاحًا أمامي، وتلقيت عرضا من البنك الأهلي واخترت الفريق لأنه يمتلك منظومة محترمة ونستطيع المنافسة ونحلم باللعب في البطولات الأفريقية الموسم المقبل".

كما تطرق أبو جبل للحديث عن أسباب رحيله عن الزمالك، قائلاً: "حدث سوء تفاهم كبير مع النادي ولا أريد أن أوضح أي شيء مما حدث معي هناك بالفترة الأخيرة، وكل الاحترام لهم، وقلت إنني لن أتحدث في هذا الملف حاليًا".

وعندما سئل عن مدى صحة تعمد الزمالك أن يؤخر إرسال الاستغناء الخاص به لنادي النصر ليتسبب في فشل الصفقة، رد: "ليس لدي فكرة عن هذا الأمر".