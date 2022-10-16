أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

ويتقاسم الفريقان صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة بفارق الأهداف فقط.

ونجح ريال مدريد في استغلال حالة عدم الاتزال التي بدأ بها برشلونة المباراة ليتقدم بالهدف الأول لكريم بنزيما ثم أتبعه بهدف ثاني للمتألق فيدي فالفيردي.

وحاول برشلونة العودة للمباراة، لكن ليفاندوفسكي أهدر كرة لا تصدق أمام المرمى.