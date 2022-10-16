كريم بنزيما.
كريم بنزيما.

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

يتقاسم الفريقان صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة بفارق الأهداف فقط.
فريق التحرير
فريق التحرير

تقدم كريم بنزيما مبكرا لنادي ريال مدريد على نظيره برشلونة في قمة الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني التي انطلق على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويتقاسم الفريقان صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة بفارق الأهداف فقط.

ونجح ريال مدريد في استغلال حالة عدم الاتزال التي بدأ بها برشلونة المباراة ليتقدم بالهدف الأول لكريم بنزيما ثم أتبعه بهدف ثاني للمتألق فيدي فالفيردي.

وحاول برشلونة العودة للمباراة، لكن ليفاندوفسكي أهدر كرة لا تصدق أمام المرمى.

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