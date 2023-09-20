"تسوية مفاجئة" تنهي معركة الطلاق رسميا بين كيفن كوستنر وزوجته

وأضاف أنّ كريستين أرادت تسوية الأمور خارج المحكمة في المقام الأول، لأنها لم تعد تريد المتابعة بـ"هذا السيرك مطلقًا": "لقد كان كابوسًا حيًّا، وهي الآن تريد فقط المضي قدمًا والبدء من جديد والبدء في تحويل منزلها الجديد إلى منزل لها.

وبعد زواج دام 18 عاما، دخل كل من كيفن كوستنر (68 عاما) وكريستين بومغارتنر (49 عاما) في حرب قانونية استمرت أشهرا قبل أن تنتهي بتسوية طلاق مفاجئة.

وتلقت بومغارتنر نتيجة هذه التسوية أكثر من 400 ألف دولار لدفع التكاليف القانونية، التي خسرتها في المحكمة.

وفي بيان مشترك لكوستنر وبومغارتنر، أعلنا فيه: "توصل كيفن وكريستين كوستنر إلى حل ودي ومتفق عليه بشكل متبادل لجميع القضايا المتعلقة بإجراءات الطلاق".