كنزة الأميرة ديانا الحمراء المطبّعة بالخراف تُباع لقاء 1,1 مليون دولار

بيعت كنزة الصوف الحمراء الشهيرة المطبّعة بمجموعة من الخراف، والتي ارتدتها الأميرة ديانا العام 1981، بأكثر من 1,1 مليون دولار، ضمن مزاد نظمته دار "سوذبيز" عبر الإنترنت، يوم الخميس.

وارتدت الأميرة ديانا، كنزة الصوف، بعد خطوبتها بوقت قصير من الأمير تشارلز.