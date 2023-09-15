كنزة الأميرة ديانا الحمراء المطبّعة بالخراف تُباع لقاء 1,1 مليون دولار
بيعت كنزة الصوف الحمراء الشهيرة المطبّعة بمجموعة من الخراف، والتي ارتدتها الأميرة ديانا العام 1981، بأكثر من 1,1 مليون دولار، ضمن مزاد نظمته دار "سوذبيز" عبر الإنترنت، يوم الخميس.
وارتدت الأميرة ديانا، كنزة الصوف، بعد خطوبتها بوقت قصير من الأمير تشارلز.
وأكدت "سوذبيز" أنّ السعر الذي بيعت به الكنزة والبالغ 1,1 مليون دولار بما يشمل الرسوم والعمولات، كان أعلى من السعر التقديري لهذه القطعة (80 ألف دولار) بنحو 14 مرة.
وأكّدت "سوذبيز" أنّ المبلغ الذي بيعت به الكنزة يمثل رقمًا قياسيًّا لمزاد على قطعة ملابس ارتدتها الأميرة ديانا التي لا تزال مقتنياتها تستقطب هواة الجمع، بعد 26 عامًا من وفاتها في حادث سيارة في باريس.
وبعد خطوبتها مباشرة، ارتدت ديانا سبنسر الكنزة الحمراء المطبّعة بمجموعة من الخراف البيضاء يتخللها واحد أسود، خلال مباراة "بولو" حضرها الأمير تشارلز في حزيران/يونيو 1981، مما ترك انطباعًا بأنها قطعة مريحة وإبداعية، بحسب "سوذبيز".