وفاة وزير الثقافة الفرنسي السابق الشهير فريديريك ميتران

توفي وزير الثقافة الفرنسي السابق والوجه التلفزيوني الشهير فريديريك ميتران، اليوم الخميس، في منزله الباريسي عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع "استمر عدة أشهر مع مرض السرطان"، وفق ما أبلغته عائلته وكالة فرانس برس.

وكان فريديريك ميتران المولود، في 21 آب/أغسطس 1947، في باريس، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل فرنسوا ميتران، أعلن، في نيسان/أبريل 2023، أنه "مريض"، دون أن يفصح عن أي تفاصيل إضافية .

واكتسب عاشق السينما الكبير شهرته بتقديمه، منذ العام 1981، برنامجًا سينمائيًا على محطة "تي إف 1" بعنوان "Etoiles et toiles". وترك المحطة، العام 1988، بعد خصحصتها، وانتقل إلى محطة "أنتين 2" العامة.

وتولّى "ميتران" إخراج عدد من الأفلام، من أبرزها "Lettres d'amour en Somalie"، العام 1981، وأوبرا "مدام باترفلاي" العام 1995 الذي صوّره في تونس.

ورغم كونه نجل شقيق الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران، امتنع عن السير على خطى عمه رغم إعجابه به. وفي حزيران/يونيو 1993، انضم إلى حركة اليسار الراديكالي. وفي أيار/مايو 1995، أعلن دعمه المرشح الرئاسي اليميني جاك شيراك.

وعيّنه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، العام 2008، رئيسًا للمعهد الثقافي الفرنسي في إيطاليا "فيلا ميديسيس"، وعاد إلى باريس بعد بضعة أشهر لتولّي وزارة الثقافة، حتى الانتخابات الرئاسية، العام 2012، التي خسرها اليمين.

وفي هذا المنصب، أشرف ميتران، وهو أب لثلاثة أبناء، على عدد من المشاريع الكبرى التي أُطلق بعضها قبل توليه الحقيبة، وأبرزها متحف حضارات أوروبا والبحر الأبيض المتوسط (Muscem) في مرسيليا (جنوب فرنسا)، ودار أوركسترا باريس الفلهارمونية.