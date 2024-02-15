مصر.. تراجع لافت لـ"الكوميديا" في دراما رمضان 2024

وأضافت موريس في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أنه "في المواسم الماضية لم تحقق الكوميديا النجاح الكافي الذي يدفع المنتجين للاستمرار في تقديمها".

وأشارت إلى أن "الجمهور المصري خبير في الكوميديا، إذ نشأ منذ أكثر من 50 سنة على الأعمال الكوميدية التي يقدمها أساتذة الكوميديا، أمثال نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وغيرهما".

ولفتت إلى أن "مستوى الكوميديا في مصر منذ عدة أعوام عبارة عن شخصين يسخران من بعضهما فقط، دون تقديم الكوميديا الحقيقية".

وأوضحت أنه "بحسب التصنيف الثقافي، فإن كوميديا الموقف هي الكوميديا الحقيقية، وأن ما يقدم لا يعتبر كوميديا".

وتابعت موريس: "من الأسباب المهمة أيضًا في تراجع الأعمال الكوميدية غياب الكتّاب المهرة في تقديم الكوميديا، فما يفعله الكتّاب الجدد هو الاستسهال. وغياب الكاتب الخبير أثر بشكل كبير على مستوى الأعمال المقدمة".