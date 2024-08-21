أثارت صورة صادمة نشرها الفنان المغربي محمد الشوبي، أمس الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، تعاطفاً واسعاً من قبل نشطاء المنصات الاجتماعية والمشاهير.

وظهر الشوبي في الصورة، التي تم تداولها على نطاق واسع، بجسم هزيل وملامح متعبة؛ ما تسبب بقلق متابعيه.

وتساءلت حسابات إن كان الشوبي، الذي يوصف بـ"الفنان المثقف" المتابع للقضايا المجتمعية والسياسية لبلده، يعاني مرضا أو وضعا صحيا خاصا.

وتمنى عدد من نجوم الوسط الفني وبعض الإعلاميين والمثقفين، في تعليقاتهم، الشفاء العاجل للفنان "المحبوب".

وكتب الصحفي والشاعر المغربي ياسين عدنان "حفظك الله أيها العزيز.. نرجو لك الشفاء التام العاجل خويا السي محمد".

بدوره، تفاعل الإذاعي المغربي الشهير محمد عمورة مع صورة الفنان الشوبي قائلا: "الشوبي الجميل، الشوبي الرائع، الشوبي المبادئ، الشوبي الأخلاق، الشوبي المثقف، الشوبي الفنان.. قيم خالدة في جسد فاني كما أجسادنا جميعا، أما الظواهر الصوتية، فقد دل التاريخ ويثبت الحاضر أنه لا مستقبل لها، حبي واحترامي".

في السياق نفسه، قال الكاتب والباحث المغربي منتصر حمادة في تعليق مقتضب: "شفاك الله وعفاك أيها العزيز".

وتمنت الفنانة المغربية أمال التمار الشفاء العاجل لزميلها قائلة "إن شاء الله الشفاء العاجل أخي".

وشدد معظم المعلقين على أن الشوبي يعد من كبار الفنانين المغاربة الذين بصموا الساحة الفنية بأعمال مميزة، متمنين له الصحة والعمر المديد.

وكان الشوبي، الذي تحظى أعماله بمتابعة واسعة، قد أعلن في مارس الماضي إجراء عملية جراحية من أجل تفريغ ماء الكبد، الذي تسبب له بمشكلات على مستوى التنفس، إلا أنه لم يكشف عن تطورات وضعه الصحي بعدها.

جدير بالذكر أن أحْدث أعمال الفنان الشوبي الفيلم السينمائي "طاكسي بيض "في جزئه الثاني، بالإضافة إلى مشاركته في بطولة المسلسل التلفزيوني "فوق السلك" الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي.