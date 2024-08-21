فجر الإعلامي والكوميدي المصري باسم يوسف مفاجأة حول إغلاق حسابه على منصة "إكس"، نافيًا ما أثير من اتهامات وُجهت إلى إيلون ماسك، مالك المنصة، بتعطيل الحساب في إثر تغريدات داعمة لفلسطين.

وكتب يوسف في منشور عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": "لا، حسابي على إكس لم يُغلق من قبل المنصة، ولا أوّد ادعاء ذلك زورًا وجعل نفسي ضحية".

وأضاف "حين تنخفض حدّة التهديدات ضدّ أحبائي، قد أفكر بالعودة إلى منصة إكس"، مشيرًا إلى أنه"يتمنى التعامل مع هذا الأمر بعيدًا عن الإعلام".

وأوضح يوسف أن حساباته على منصات "تيك توك" و"إنستغرام" و"فيسبوك"، ستظل عاملةً، مع استمرار في تقديم المحتوى عبرها.

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وحذفت منصة "إكس" أمس حساب الإعلامي المصري باسم يوسف، في خطوة مفاجئة، من دون توضيح السبب، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي، الذي يملكه الملياردير "إيلون ماسك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر حذف الحساب الذي يتابعه ما يزيد على 11 مليون شخص، مشيرين إلى أن السبب ربما يعود إلى مناصرة يوسف للقضية الفلسطينية باستمرار، منتقدين سياسة منصة "إكس" وفيسبوك في تقييد حرية الرأي والتعبير.