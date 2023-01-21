بـ7 مسلسلات.. رمضان 2023 يرفع شعار الكوميديا أولًا
بدأت ملامح خريطة الأعمال المصرية المشاركة بالموسم الرمضاني 2023، تظهر بشكل كبير قبل شهرين من انطلاق الماراثون الأكبر على مدار العام، حيث اتضح أن هناك طفرة في الأعمال الكوميدية، بشكل ملحوظ، وتم الإعلان عن 7 مسلسلات كوميدية حتى الآن، نستعرضها في هذا التقرير.
الكبير أوي
يشارك الفنان أحمد مكي في الموسم الرمضاني هذا العام بالجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي"، بعد النجاح الكبير الذي حققه، العام الماضي، حيث يواصل حاليًا تصوير المشاهد بموقع التصوير المعد لقرية "المزاريطة" التي تدور بها الأحداث.
مسلسل "الكبير أوي 7"، بطولة: أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد فرج، وحسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر مشاركة بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل.
الحاج إكسلانس
يعود الفنان محمد سعد للدراما بعد غياب سنوات عديدة من خلال مسلسل كوميدي بعنوان "الحاج إكسلانس"، حيث بدأ التصوير قبل أيام.
والمسلسل من نوعية الأعمال الكوميدية المكونة من 30 حلقة، وتم الانتهاء من كتابة 20 حلقة منها، وتستمر ورشة "بلاك هورس" كتابة باقي الحلقات، وهو من إخراج أحمد شفيق.
موعد على الغداء
يشارك الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن "توتا" في الموسم الرمضاني هذا العام بعد غيابه العام الماضي، حيث يقدم مسلسل "موعد على الغداء" والذي يشارك في بطولته الفنان كريم فهمي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج كريم العدل، وإنتاج كريم أبو ذكرى، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.
بابا المجال
قرر الفنان مصطفى شعبان تغيير جلده هذا العام وتقديم مسلسل لايت كوميدي، بعنوان "بابا المجال"، حيث انتهى من تصوير عدد كبير من المشاهد، ويواصل تصوير بقية المشاهد في الفترة الحالية.
ويضم مسلسل "بابا المجال" عددًا من النجوم أبرزهم: مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول وآخرون، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.
حمد لله على السلامة
بدأت الفنانة يسرا منذ فترة تصوير مسلسلها "حمد لله على السلامة" الذي تخوض به المارثون الرمضاني المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار محمد ذو الفقار، ومن إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.
دنيا سمير غانم
عادت الفنانة دنيا سمير غانم للمشاركة في الأعمال الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، حيث تقوم في الفترة الحالية بالتحضيرات النهائية قبل البدء في التصوير المقرر له الأيام المقبلة.
والمسلسل لم يتم حتى الآن اختيار اسم له، ومكون من 15 حلقة، ويخرجه إسلام خيري، وينتجه أحمد السبكي، ويشارك في بطولته: محمد سلام، بيومي فؤاد، سيد رجب، سلوى خطاب، وعدد آخر من الفنانين.
الصفارة
يخوض الفنان أحمد أمين أولى بطولاته المطلقة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل بعنوان "الصفارة".
والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف ورشة كتابة، وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته طه دسوقي، وآية سماحة، وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين.