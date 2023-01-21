بـ7 مسلسلات.. رمضان 2023 يرفع شعار الكوميديا أولًا

مسلسل "الكبير أوي 7"، بطولة: أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد فرج، وحسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر مشاركة بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل.

الحاج إكسلانس

يعود الفنان محمد سعد للدراما بعد غياب سنوات عديدة من خلال مسلسل كوميدي بعنوان "الحاج إكسلانس"، حيث بدأ التصوير قبل أيام.

والمسلسل من نوعية الأعمال الكوميدية المكونة من 30 حلقة، وتم الانتهاء من كتابة 20 حلقة منها، وتستمر ورشة "بلاك هورس" كتابة باقي الحلقات، وهو من إخراج أحمد شفيق.

موعد على الغداء

يشارك الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن "توتا" في الموسم الرمضاني هذا العام بعد غيابه العام الماضي، حيث يقدم مسلسل "موعد على الغداء" والذي يشارك في بطولته الفنان كريم فهمي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج كريم العدل، وإنتاج كريم أبو ذكرى، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

بابا المجال

قرر الفنان مصطفى شعبان تغيير جلده هذا العام وتقديم مسلسل لايت كوميدي، بعنوان "بابا المجال"، حيث انتهى من تصوير عدد كبير من المشاهد، ويواصل تصوير بقية المشاهد في الفترة الحالية.