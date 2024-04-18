العثور على شاب إماراتي حيًا بعد اختفائه في الربع الخالي
أعلنت فرق إنقاذ متخصصة، ومتطوعون من السعودية والإمارات، اليوم الخميس، عن العثور على الشاب الإماراتي الذي فُقد أثره قبل 3 أيام في صحراء الربع الخالي في السعودية، حيًا وبصحة جيدة.
وقالت جمعية عون للبحث والإنقاذ السعودية، في تغريدة عبر "إكس"، بعد ظهر اليوم الخميس، "تلقت #جمعية_عون_للبحث_والإنقاذ من الكنترول الميداني خبر العثور على #زايد_فطيس_المنصوري في #الربع_الخالي وهو بصحة جيدة ولله الحمد شمال #بئر_فيصل ٨٠ كيلومترًا تقريبًا".
كما أكدت جمعية الأفلاج للإنقاذ السعودية أيضًا، خبر العثور على المنصوري، وقالت في تغريدة" "تم العثور على المفقود وهو في أتم الصحة والعافية ولله الحمد".
وشاركت الجمعيتان ومتطوعون كثر في البحث عن الشاب العشريني الذي تاه في أكبر صحارى العالم وأكثرها خطورة.
وقالت تقارير محلية إن الشاب فُقد، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء ذهابه بسيارته لتفقد إبل والده في الربع الخالي، قبل أن تبدأ عمليات بحث واسعة عنه.
وتشهد الصحراء الشاسعة الكثير من حوادث التيه، وينتهي بعضها بشكل مأساوي إذا تأخرت فرق الإنقاذ والمتطوعين في الوصول للتائه الذي قد يلقى حتفه عطشًا وجوعًا وخوفًا تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث لا تتوافر تغطية لشبكات الهواتف النقالة لطلب المساعدة.