العثور على شاب إماراتي حيًا بعد اختفائه في الربع الخالي

أعلنت فرق إنقاذ متخصصة، ومتطوعون من السعودية والإمارات، اليوم الخميس، عن العثور على الشاب الإماراتي الذي فُقد أثره قبل 3 أيام في صحراء الربع الخالي في السعودية، حيًا وبصحة جيدة.

وقالت جمعية عون للبحث والإنقاذ السعودية، في تغريدة عبر "إكس"، بعد ظهر اليوم الخميس، "تلقت #جمعية_عون_للبحث_والإنقاذ من الكنترول الميداني خبر العثور على #زايد_فطيس_المنصوري في #الربع_الخالي وهو بصحة جيدة ولله الحمد شمال #بئر_فيصل ٨٠ كيلومترًا تقريبًا".