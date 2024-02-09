احذري "الكعب العالي" فقد يسبب لكِ هذه الأزمة الصحية

أكد أطباء أن هناك علاقة وطيدة بين ارتداء حذاء ذو كعب عالٍ بشكل دائم والإصابة بأضرار صحية قد تكون خطيرة، وتصل إلى حد الإصابة بجلطات.

ووفق صحيفة "واشنطن تيت جورنال"، فقد ظهرت أعراض من ألم مفاجئ في أسفل ظهر إحدى السيدات، أثناء ارتدائها كعبًا عاليًا، لتتلقى أمرًا فوريًّا من الطبيب، المختص في العظام، بالتوقف عن ارتدائه وأن تكتفي بحذاء منخفض ومريح.

ويحذر الأطباء من خطورة ارتداء الكعب العالي باستمرار حتى لو كان أمرا ضروريًّا للتنسيق بالنسبة للمرأة. إذ تقول إحدى الفتيات: "منذ أن أصبحت راشدة، أشك في أنني كنت في أي وقت مضى في حفلة، أو في مقابلة أو مطعم أو زفاف أو جنازة، دون أن أرتدي حذاء بكعب مرتفع.. وبالنسبة للنساء، هناك تفاصيل دقيقة وثيابنا لا يتم تنسيقها بشكل رائع إلا مع ارتفاع كعب الحذاء.. ففي كثير من الأحيان، إذا كنت لا تستطيع ارتداء الكعب، لا يمكنك ارتداء الفستان؛ فهو لا يعمل".

لكن ارتداء الكعب الحالي يتسبب بمشاكل مستعصية في العمود الفقري، إلى جانب احتقان أوردة القدمين الذي قد يؤدي مستقبلا إلى حدوث الجلطات، على حد قول أطباء مختصين في الأوعية الدموية.

لذا؛ ينصح الأطباء بالاستغناء عن حذاء الكعب العالي لكسب صحة العظام والأوردة وتحديدا صحة العمود الفقري، وإن كان ذلك يؤثر قليلا على الأناقة، والإبهار، والثقة في النفس لدى الفتيات.