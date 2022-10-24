صحف رياضية: "مهرجان ديمبلي".. "فالفيردي يكسرها".. و"عودة غريزمان"

شكل فوز برشلونة على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وفوز نيوكاسل على توتنهام وصعوده للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز نابولي على روما في إيطاليا، والكشف عن عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالأوروغوياني فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، وفوز ليل على موناكو في الدوري الفرنسي، وبطل العالم للفورمولا وان الهولندي ماكس فيرستابن.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الأوروغوياني فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد، وكتبت: "فيدي فالفيردي يكسرها".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على أتلتيك بلباو 4-0 في الدوري الإسباني وتألق عثمان ديمبلي، وكتبت: "ديمبلي يعطي الحب.. وغافي يعطي الرعب".

كما اهتمت بفوز فياريال على ألميريا 2-1 بتسعة لاعبين.