صحف رياضية: "مهرجان ديمبلي".. "فالفيردي يكسرها".. و"عودة غريزمان"
شكل فوز برشلونة على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وفوز نيوكاسل على توتنهام وصعوده للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز نابولي على روما في إيطاليا، والكشف عن عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.
كما اهتمت الصحف بالأوروغوياني فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، وفوز ليل على موناكو في الدوري الفرنسي، وبطل العالم للفورمولا وان الهولندي ماكس فيرستابن.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على الأوروغوياني فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد، وكتبت: "فيدي فالفيردي يكسرها".
الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على أتلتيك بلباو 4-0 في الدوري الإسباني وتألق عثمان ديمبلي، وكتبت: "ديمبلي يعطي الحب.. وغافي يعطي الرعب".
كما اهتمت بفوز فياريال على ألميريا 2-1 بتسعة لاعبين.
سبورت
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 4-0 وتألق عثمان ديمبلي، وكتبت: "مهرجان ديمبلي".
كما اهتمت الصحيفة بتعادل جيرونا وأوساسونا 1-1 وإسبانيول أمام إلتشي 2-2.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 4-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "اسطوانة".
كما اهتمت الصحيفة بفوز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس 2-1، وكتبت: "غريزمان ثنائية وهدف أولمبي".
الصحيفة اهتمت بفوز فياريال على ألميريا 2-1، ونتائج جائزة ماليزيا للموتوجي بي.
آس
ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس 2-1 في الدوري الإسباني بهدفين للفرنسي أنطوان غريزمان، وكتبت: "عودة غريزمان".
الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على أتلتيك بلباو 4-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "عرض ديمبلي".
كما اهتمت الصحيفة بحوارها مع داني أولمو، لاعب لايبزيغ، والكشف عن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، وكتبت: "مبابي: 630 مليون يورو في 3 مواسم".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على فوز نيوكاسل على توتنهام 2-1 وصعوده للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "إيدي هاو يتحدى نجوم نيوكاسل للبقاء في مطاردة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام".
الصحيفة اهتمت بغابرييل خيسوس مهاجم آرسنال، وكتبت: "غابرييل يفتقد لأرتيتا".
كما اهتمت بهاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، وإمكانية مشاركته في كأس العالم رفقة منتخب إنجلترا.
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز ليل على موناكو 4-3 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "الشمال هو العرض".
كما اهتمت ببطل العالم للفورمولا وان الهولندي ماكس فيرستابن.
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على ميلان وبحثه عن التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ميلان أوروبا أمر.. مهمة 60 مليون يورو".
الصحيفة اهتمت بفوز نابولي على روما 1-0 في الدوري الإيطالي بهدف لأوسيمين، وكتبت: "نابولي أوسيمين والطيران".
كما اهتمت بأخبار الأندية الإيطالية، إنتر ميلان ويوفنتوس.