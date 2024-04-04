المخرج مؤمن الملا: "أغمض عينيك" ليس سوى خطوة في هذا الاتجاه

أكد المخرج مؤمن الملا أنّ تبنيه نص "أغمض عينيك"، انبعث من قناعته بأهمية القضية الإنسانية المطروحة، وضرورة طرحها وإيصالها بشكل صحيح للجمهور الذي لا يعرف كثيراً عن اضطراب طيف التوحد.

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز": "لم يأت أغمض عينيك من فراغ. فقد قصدت التغريد خارج سرب الدراما المهتمة بالأكشن والجريمة والجسد".

وحول المخاوف التي يمكن أن يصاب بها الفنان حيال تسويق عمل من هذا النوع. قال الملا: "يمكن أن يصاب الفنان بنوع من القلق وهو يضع اللمسات الأخيرة على العمل، عندما يفكر بإمكانية تسويقه، ويحاول أن يتوقع كيف ستتعامل معه محطات العرض. لكن اللافت، أن هذا الموضوع الإنساني عن اضطراب طيف التوحد، لاقى ترحيباً من المحطات التي رأت فيه شيئاً جديداً".

وأضاف: "بدأت هذا المشروع كي أستمر، وليس "أغمض عينيك" سوى خطوة أولى في هذا الاتجاه. وسأبذل جهدي كله من أجل الاستمرار وتقديم أعمال اجتماعية وعائلية تحمل رسائل أخلاقية وفكرية دائماً".

بدأ الملا مسيرته في التلفزيون السوري فأخرج عدة برامج شهيرة. وفي عام 1999، أخرج مسلسل "حاير طاير" لتلفزيون أبوظبي. وأسس شركة الأدهم للإنتاج الفني والتوزيع عام 2002. اشتهر بتعاونه مع أخيه الراحل بسام الملا في إخراج وإنتاج مسلسل "باب الحارة" بأجزائه المتعددة. انتقل إلى دبي وأسس شركة الأدهم إنتر ناشينول، التي أنتجت العديد من الأعمال ونالت عدة جوائز.