ريشما رامش: الشعر ضرورة وجودية.. ولا أخشى الذكاء الاصطناعي (صور)

قالت الشاعرة الهندية ريشما رامش، إنّ الشعر ضرورة وجودية في عالم اليوم، فهو قادر على إيجاد القواسم الإنسانية المشتركة بين البشر لا سيما الحق والخير والجمال، وكلما زاد جنون العالم وتعددت حماقاته من حيث الحروب والكواراث أصبحنا أكثر احتياجًا للشعر، لأنه يمنح السلام.

وأوضحت في حوار مع "إرم نيوز" على هامش مشاركتها في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنها لا تخشى على مستقبل القصيدة من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الجديدة التي اقتحمت عالم الأدب والتأليف، لسبب بسيط للغاية وهو أنّ فكرة الإبداع تقوم في جوهرها على تجاوز ما سبق أن قدمه الآخرون في التراث الأدبي الإنساني، في حين أن الذكاء الاصطناعي ليس أكثر من وسيلة لإعادة ترتيب وإنتاج الإبداعات السابقة في صورة قد تبدو جديدة لكنها في جوهرها قائمة على التكرار.