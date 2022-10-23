محمد أبوتريكة وطارق دياب يكشفان سر تسديدات فالفيردي (فيديو)

أشاد النجم المصري محمد أبوتريكة، محلل قناة "بي إن سبورتس"، بطريقة أداء فيدريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، وهدفه في مرمى إشبيلية، موضحا أن الدولي الأوروغواياني له طريقة مميزة في التسديد.

وأوضح النجم التونسي السابق طارق دياب، محلل شبكة beIN SPORTS، أن فالفيردي مثله مثل لاعبي أمريكا الجنوبية يسدد بوجه القدم بذات الطريقة مثلما فعل نجوم سابقون كروبرتو كارلوس وكذلك ريفيلينو.

فيما أشار أبوتريكة في معرض تحليله الهدف، قائلا: "فالفيردي يذهب للثلث الهجومي دون تردد ويعد نفسه جيدا وينظر للجهة العكسية ويسند الكرة لنفسه وقدماه في الهواء أثناء التسديد حتى تمنحه القوة والدوران لتصبح صعبة للغاية على المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية، لأن حركة القدمين تدخل على رشاقة وقوة في نفس الوقت".

أما دياب فقال "لاعبو أمريكا الجنوبية يسددون بآخر داخل القدم حتى تنطلق وتدور في الهواء وتستقر في الزاوية العكسية للمرمى".