محمد أبوتريكة وطارق دياب يكشفان سر تسديدات فالفيردي (فيديو)
أشاد النجم المصري محمد أبوتريكة، محلل قناة "بي إن سبورتس"، بطريقة أداء فيدريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، وهدفه في مرمى إشبيلية، موضحا أن الدولي الأوروغواياني له طريقة مميزة في التسديد.
وأوضح النجم التونسي السابق طارق دياب، محلل شبكة beIN SPORTS، أن فالفيردي مثله مثل لاعبي أمريكا الجنوبية يسدد بوجه القدم بذات الطريقة مثلما فعل نجوم سابقون كروبرتو كارلوس وكذلك ريفيلينو.
فيما أشار أبوتريكة في معرض تحليله الهدف، قائلا: "فالفيردي يذهب للثلث الهجومي دون تردد ويعد نفسه جيدا وينظر للجهة العكسية ويسند الكرة لنفسه وقدماه في الهواء أثناء التسديد حتى تمنحه القوة والدوران لتصبح صعبة للغاية على المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية، لأن حركة القدمين تدخل على رشاقة وقوة في نفس الوقت".
أما دياب فقال "لاعبو أمريكا الجنوبية يسددون بآخر داخل القدم حتى تنطلق وتدور في الهواء وتستقر في الزاوية العكسية للمرمى".
وأصبح فالفيردي هداف ريال مدريد في الليغا برصيد ستة أهداف ويتأخر بفارق خمسة أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة وهداف الدوري الإسباني.
ومنح لوكا مودريتش التقدم بهدف لحامل لقب الليغا بعد خمس دقائق من المباراة بعدما تلقى عرضية منخفضة من فينيسيوس جونيور وسدد في المرمى الخالي.
وسيطر ريال مدريد على المباراة لكنه أهدر العديد من الفرص وسمح لإشبيلية بالعودة في الدقيقة 54، عندما ركض إريك لاميلا خلف الدفاع ليدرك التعادل من مدى قريب في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
ومع ذلك، تألق فينيسيوس مرة أخرى، وتلقى تمريرة طويلة من البديل ماركو أسينسيو، وركض بسرعة نحو المرمى ثم مرر للبديل الآخر لوكاس فاسكيز الذي سجل بسهولة في المرمى الخالي في الدقيقة 79.
وحسم فالفيردي الانتصار بعد دقيقتين بتسديدته الهائلة والرائعة من حافة منطقة الجزاء نحو الزاوية اليمنى العليا.
ويتصدر ريال الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يستضيف أتليتيك بيلباو، يوم الأحد.