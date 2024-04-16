مغربي يقدم وجبات الطعام مجانا في فرنسا مقابل "حل معادلة رياضية"

ابتكر صاحب مطعم فرنسي من أصول مغربية، فكرة عبقرية، للترويج لمطعمه، تتعلق بمنح الطعام "مجانا" مقابل "حلّ معضلة رياضية".

وتحت شعار "حرك عقلك لملء بطنك بأقل تكلفة"، يعرض صاحب المطعم، المقيم في مدينة بريتاني الفرنسية، فكرته على الزبائن الراغبين في المشاركة بهذا التحدي، إذ يطلب منهم حل معادلة رياضية من مقرر الثانوية العامة من أجل الفوز بإفطار مجاني.

ويمتلك الشاب المغربي، الذي يدعى رضوان الغزالي، درجة الماجستير في الرياضيات من فرنسا، وقاده هذا الشغف بالأرقام إلى فكرته، وتقديم وجبة فطور بنكهات مغربية مقابل حل المعادلات الرياضية.

وكان رضوان يحلم بمتابعة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية، لكن ظروفه لم تسمح له بذلك، ليستعيض بذلك بفكرته الرياضية داخل مقهاه الصغير في "سانت بريوك"، حيث يقيم منذ 2005.

ووفق موقع "سكاي نيوز العربية"، يقول رضوان، إن "ظروفه اضطرته للتخلي عن حلم الحصول على دكتوراه في الرياضيات في فرنسا، لكن حبه لها لم يتوقف".

ولاحقا، ربط رضوان هذا الشغف بمطعمه الصغير، الذي افتتحه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، فأصبح يقدم لزبائنه معادلات رياضية على أمل حلها، وبث الحيوية في أدمغتهم.

إذ يمكن للزبون أن يحظى بألذ الأكلات المغاربية من طواجن وبانيني وساندويشات في مطعم رضوان، الذي يعرض كل أسبوع معادلة رياضية على زبائنه، ويحصل أول من يتمكن من حلها على وجبة الإفطار المجانية.