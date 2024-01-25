دراسة: ثلث البالغين الأمريكيين على الأقل ينامون أكثر في فصل الشتاء

وجد أحد الأبحاث أن ثلث البالغين الأمريكيين على الأقل يميلون للنوم أكثر في فصل الشتاء، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الدكتور راج داسغوبتا، الأستاذ المشارك في الطب السريري في مستشفى "هنتنغتون التذكاري" في باسادينا، كاليفورنيا.

وقال داسغوبتا: "إن البالغين يحتاجون للنوم لفترة تتراوح بين سبع إلى تسع ساعات ليلًا، وهو مقدار ثابت بغض النظر عن مدى برودة الطقس أو الظلام في الخارج، لكن بما أننا نفقد ساعة من ضوء النهار في الشتاء، ويحل الظلام باكرًا، يأتيك شعور بأنك تنام أكثر في الشتاء".

وفي دراسة تم إجراؤها على 188 شخصًا خضعوا للنوم لساعة أكثر في فصل الشتاء في فبراير الماضي، تبين أن المشاركين حصلوا على 30 دقيقة إضافية من نوم حركة العين السريعة خلال فصل الشتاء، بحسب "سي إن إن".

وتتميز حركة العين السريعة أثناء النوم بحصول المزيد من الأحلام بينما تكون ضربات القلب والتنفس أسرع من المراحل الأخرى للنوم، بحسب الشبكة، وأفاد داسغوبتا "أنها مرحلة أساسية من النوم تساعد في الذاكرة والتركيز وتنظيم المزاج ووظيفة المناعة".

إذن، فقد تكون الرغبة في النوم أكثر خلال فصل الشتاء متعلقة بكيفية تقلب الضوء على مدار العام، أو بالتغيرات السلوكية والصحة العقلية التي تنتج عنها، بحسب الشبكة.

وأضاف داسغوبتا: "تتلقى أجسادنا إشارات من الشمس عندما يتعلق الأمر بإيقاع الساعة البيولوجية لدينا، وهذا يعني أنه عندما يكون الجو مشرقا في الخارج فإننا نميل إلى النشاط، ولكن عندما تغرب الشمس، قد نميل إلى الشعور بالتعب، حيث تتسبب قلة ضوء الشمس في زيادة الميلاتونين، وهو هرمون يفرزه الجسم وينظم دورات النوم والاستيقاظ".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الدكتورة كارليرا فايس، الأستاذة المساعدة في مركز أبحاث التمريض بجامعة كاليفورنيا، قولها "إنه مع إنتاج الميلاتونين في وقت مبكر خلال فصل الشتاء، فمن الطبيعي أن يحتاج الشخص السليم إلى مزيد من النوم خلال فصل الشتاء".