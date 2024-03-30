ابنة الممثل آلان ديلون ترفع دعوى قضائية ضد شقيقَيْها

رفعت أنوشكا، ابنة الممثل الفرنسي آلان ديلون، دعوى قضائية ضد شقيقَيْها بتهمة انتهاك الخصوصية، بعدما نشرا محادثة لها مع والدها، وستُجرى المحاكمة في نيسان/أبريل 2025 في محكمة باريس.

وسيحاكَم نجلا أسطورة السينما الفرنسية أنتوني (59 عاما) وآلان فابيان (29 عاما) بتهمة "استخدام أو حفظ أو الكشف عن وثيقة أو تسجيل تم الحصول عليه عن طريق انتهاك خصوصية الآخرين".

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإنّ الشقيقين متّهمان بتسجيل محادثة شقيقتهما أنوشكا (33 عاما) مع والدهم، بتاريخ الخامس من كانون الثاني/يناير 2024، في مقر إقامة الممثل في دوشي على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب باريس.

وبعد يومين، نشر الشقيقان عبر حسابيهما في إنستغرام ما قالا إنه تسجيل لمحادثة بين آلان ديلون وابنته.

ويُسمع في المقطع صوت امرأة تخاطب رجلاً تناديه "بابا".

ويتصارع الأبناء الثلاثة منذ كانون الثاني/يناير، سواء في وسائل الإعلام أو من خلال إجراءات قانونية، إثر خلافات متعلقة بالحالة الصحية للممثل البالغ 88 عاما.

ويتّهم أنتوني وآلان فابيان أنوشكا بالتلاعب بوالدهم، وإخفائها عنهما وضعه الصحي. ويؤكد انتوني أن شقيقته ترغب في إعادة آلان ديلون إلى سويسرا؛ لتجنب دفع ضرائب كثيرة على الميراث.

من جانبها، تتهم أنوشكا شقيقيها بأنهما عرّضا حياة والدهما للخطر، وتؤكد أنها أرادت اصطحابه إلى سويسرا حتى يتمكن من مواصلة علاجه هناك.