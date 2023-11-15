خبراء: "صحة البشر تواجه خطرا كبيرا بسبب التغير المناخي"
يُتوقَّع أن تشهد معدّلات الوفيات الناجمة عن موجات الحرّ الحادة ارتفاعًا بخمس مرات خلال العقود المقبلة، على ما حذّر خبراء دوليون في تقرير نشر الأربعاء، مؤكّدين أنّ "صحة البشر تواجه خطرا كبيرا" في حال لم تُتَّخذ إجراءات فعلية لمواجهة التغيّر المناخي.
وفي حال ارتفعت درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن (وهي حاليا تتجّه للوصول إلى 2,7 درجة مئوية بحلول عام 2100)، يُتوقّع أن تزيد الوفيات السنوية المرتبطة بالحرّ بنسبة 370% بحلول عام 2050، مما يشكّل ارتفاعا بـ4,7%.
وليست موجات الحرّ القاتلة سوى خطر صحيّ واحد من مخاطر كثيرة ناتجة عن الاستخدام المتزايد للوقود، على ما أكّد التقرير المعَنوَن "العدّ التنازلي" والمتمحور حول الصحة والتغير المناخي، قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر كوب 28 في دبي، حيث سيُخصَّص للمرة الأولى يوم للصحة (3 كانون الأول/ديسمبر).
وسلّط التقرير الضوء على مخاطر موجات الحرّ، وأبرزها تزايد موجات الجفاف التي تعرّض ملايين الأشخاص لخطر المجاعة، والتسبب في تنقّل البعوض لمسافات أبعد ونقلها أمراضا معدية، ومعاناة الأنظمة الصحية لمواجهة هذا العبء.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة للتحرّك عالميا، إلا أنّ انبعاثات الكربون المتأتية من الطاقة وصلت إلى مستويات عالية جديدة في العام الفائت.
"مؤشرات مبكرة"
وفي العام 2022، تعرّض البشر في المتوسط إلى 86 يوما من درجات حرارة مميتة، بحسب التقرير الذي أشار إلى أنّ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ولقوا مصرعهم بسبب الحرّ ارتفع بنسبة 85% بين أعوام 1991-2000 وأعوام 2013-2022.
وتأتي هذه التقديرات في وقت يشكل عام 2023 العام الأكثر حرًّا في تاريخ البشرية، فيما أعلن المرصد الأوروبي للمناخ أنّ الشهر الفائت كان أكثر أشهر تشرين الأول/أكتوبر حرًّا على الإطلاق.
وقالت المديرة التنفيذية للتقرير مارينا رومانيلو، في تصريح صحفي، إنّ "الآثار المرصودة راهنًا قد لا تكون سوى مجرّد مؤشر مبكر لمستقبل خطر جدًا".
وفي حال شهدنا احترارًا بدرجتين مئويتين بحلول عام 2100، فإن تأثير ذلك على صحة الإنسان سيتجاوز الزيادة في معدل الوفيات.