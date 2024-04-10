عادات وطقوس مختلفة.. كيف يقضي اليمنيون عيدهم؟ (صور)

على الرغم من تعدد الثقافات المحلية في اليمن، إلا أن العادات والتقاليد الشعبية التي يمارسها اليمنيون في مختلف مناطق البلد خلال عيد الفطر، لا تتباين كثيرًا في مضمونها وجوهرها في التعبير عن الفرحة والابتهاج.

وخلقت الطبيعة الجغرافية المتنوعة في اليمن، بين مناطق حضرية وريفية وساحلية وسهلية وأخرى جبلية وعرة، بيئات مختلفة ثرية ثقافيًا، وطقوسا متعددة في معظم المناسبات الدينية والاجتماعية، تأثر جزء كبير منها بالأوضاع السياسية المضطربة والتدهور الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق،، المستمر منذ 10 سنوات.

طقوس مشتركة

وتشترك معظم مناطق اليمن، بالاحتفال في العيد من خلال إقامة الشعائر الدينية وارتداء الملابس الجديدة والجميلة والتقاء الجيران والأصدقاء وتبادل التهاني معهم في مصليات العيد، وزيارة الأهل والأقارب، واستعداد النساء المسبق لاستقبال العيد عبر تنظيف المنازل وتجهيز غرف استقبال الضيوف والزوار لتظهر بأبهى حلّة، فضلًا عن التزيّن بنقوش الحناء على الأيدي والأرجل، وطباخة "كعك العيد"، الذي لم يعدّ رائجًا بشكل كبير.

وتبرز المأكولات والأطباق اليمنية خلال العيد، كواحدة من بين أهم الطقوس في البلد، خاصة في وجبة الغداء، التي تختلف المناطق في تفضيلها، إذ يفضّل سكان عدن وبعض المناطق الجنوبية، تناول وجبة "الزربيان" التي يتم إعدادها من الأرز واللحم أو الدجاج، في حين تقدّم المناطق الأخرى في الجزء الشمالي من اليمن، أطباقًا يعتمد معظمها على الخبز والمرق، ووجبة "السُوسي" المعدّة من الخبز والسمن البلدي والبيض، إلى جانب فطائر "بنت الصحن".

وتخصص معظم الأسر في عدن، ثاني أيام العيد، لتجمّع أفرادها من أبناء وبنات، في منزل كبير الأسرة، لتناول الغداء والحلويات وشرب الشاي العدني، على أن يكون ثالث العيد هو اليوم المخصص للزيارات العائلة.