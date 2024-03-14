"قفة رمضان".. عادة مغاربية تنشر البسمة على وجوه الفقراء (صور)

شرعت جمعيات خيرية وجهات رسمية بالدول المغاربية في توزيع "قفة" شهر رمضان على العائلات الفقيرة؛ التي تعجز عن مسايرة تكاليف الإنفاق خلال الشهر الفضيل.

و"قفة رمضان" عبارة عن مشروع خيري؛ يتم من خلاله توزيع المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال شهر الصيام.

ففي المغرب، أشرف الملك محمد السادس، الأربعاء بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1445"، التي تنظمها "مؤسسة محمد الخامس للتضامن" (رسمية)، وتستفيد منها مليون أسرة أي نحو 5 ملايين شخص.

وتود عملية "رمضان 1445"، توزيع 34 ألفا و550 طنا من المواد الغذائية، تشمل الدقيق والحليب والأرز، والزيت والسكر، ومركز الطماطم والمعجنات والعدس والشاي وغيرها.

وتروم هذه العملية تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، على مستوى 1304 نقطة توزيع تم اعتمادها في جل ربوع المملكة، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية للعائلات المستفيدة.

وخلال شهر الصيام، يتزايد نشاط الجمعيات الخيرية بالمملكة، كما تخصص الأسواق التجارية الكبرى قففا مجانية لفائدة المعوزين.

ولا يقتصر العمل الخيري في رمضان على الجمعيات والمؤسسات الرسمية، بل تتعدد المبادرات الفردية أيضا في عدد من الأقاليم المغربية.